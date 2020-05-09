Небольшие магазины одежды и обуви откроются в России на первом этапе снятия ограничений

«Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м», — сказала она.
Кроме того, возобновят работу салоны красоты, ателье, предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также непродовольственные магазины. На втором этапе заработают детские сады, а школы и вузы — на третьем. Открытие же театров, музеев, бассейнов, спортзалов станет возможным лишь на третьем этапе. По мнению Руженцовой, гастроли артистов, запланированные на лето, вероятнее всего будут перенесены.
Ранее Роспотребнадзор определил критерии трех этапов снятия ограничительных мер, введенных в стране