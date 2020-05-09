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18:10 (мск), источник: ТАСС

Небольшие магазины одежды и обуви откроются в России на первом этапе снятия ограничений

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Небольшие магазины одежды и обуви, в которых будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.

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Источник: Reuters

«Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м», — сказала она.

Кроме того, возобновят работу салоны красоты, ателье, предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также непродовольственные магазины. На втором этапе заработают детские сады, а школы и вузы — на третьем. Открытие же театров, музеев, бассейнов, спортзалов станет возможным лишь на третьем этапе. По мнению Руженцовой, гастроли артистов, запланированные на лето, вероятнее всего будут перенесены.

Ранее Роспотребнадзор определил критерии трех этапов снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Решение будет оставаться за главой каждого отдельного региона России. Они же будут определять режим работы предприятий, учреждений и общественного транспорта, посещения таких мест, как пляжи, парки и кладбища. В случае осложнения ситуации с коронавирусом ограничительные меры могут вернуться на любом этапе.

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