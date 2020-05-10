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14:44 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Рубль ориентируется на возможную поддержку

Когда эксперты ожидают роста цен на нефть и укрепления валюты.

ЦБ: $ 73.8725   -0.24 € 80.0039   -0.06 ММВБ: $ 73.4000   -0.70 € 79.5575   -0.70
Источник: РИА "Новости"

Уходящая неделя вселила надежду в участников нефтяного рынка. Цены на сырье поднимались выше $30 за баррель впервые с середины апреля. В отдельные моменты фьючерсы на Brent торговались выше $32. Рынки рассчитывают на постепенное восстановление глобальной экономики, которое могло бы стимулировать спрос на углеводороды. Сохранится ли позитив на рынке нефти в ближайшем будущем?

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Инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов полагает, что дальнейший рост нефтяных котировок возможен, но ближе к осени: «Действуют противоположные факторы. С одной стороны, потихонечку смягчаются карантинные меры, начала действовать сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. Однако хранилища остаются переполненными, и спрос восстанавливается очень медленно. Поэтому какое-то реальное большое повышение цен возможно лишь в третьем квартале, когда Минэнерго России и международные эксперты прогнозируют легкий дефицит на рынке нефти. Я думаю, пока цены на нефть будут танцевать некий канкан, они будут колебаться вблизи $30 за баррель Brent. Но есть надежда на рост до $40 во второй половине года».

А что на этом фоне будет происходить с рублем? Аналитик группы компаний InstaForex Александр Давыдов считает, что заметного укрепления российской валюты в ближайшие два месяца ждать не стоит: «Мы на данный момент наблюдаем определенную устойчивость рубля. Доллар довольно долгое время пребывает в коридоре от 73 до 74 руб. В общем-то, динамика экономической активности остается прежней — она крайне низкая. Это связано в первую очередь с введением ограничительных мер из-за коронавируса».

Пока ничто не указывает на то, что в ближайшие месяц-два доллар может как-то серьезно выйти за рамки коридора от 73 до 74 руб.

В пятницу в ходе еженедельной онлайн-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что уже в июне регулятор может снова снизить ключевую ставку, причем сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Этот шаг способен оказать рублю краткосрочную поддержку, но его более отдаленный эффект может оказаться обратным, отмечает генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Снижение ставки — это, с одной стороны, действительно сохранение денежной ликвидности. С другой стороны, это мера краткосрочная. Проблема в том, что если у вас инфляция идет вразрез со ставкой, то ставка за короткое время превращается в декоративный инструмент. Сейчас, в течение мая и июня, решение о мягкой денежно-кредитной политике поддержит экономику и финансовый рынок и не даст им уйти в состояние шока. Но на рубль рано или поздно начнет влиять всплеск инфляции, который не регулируется и не таргетируется».

В пятницу доллар во второй половине торгов, после онлайн-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, находился ниже отметки 73,5 руб.

Андрей Загорский.

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