14:44 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Рубль ориентируется на возможную поддержку
Когда эксперты ожидают роста цен на нефть и укрепления валюты.
Уходящая неделя вселила надежду в участников нефтяного рынка. Цены на сырье поднимались выше $30 за баррель впервые с середины апреля. В отдельные моменты фьючерсы на Brent торговались выше $32. Рынки рассчитывают на постепенное восстановление глобальной экономики, которое могло бы стимулировать спрос на углеводороды. Сохранится ли позитив на рынке нефти в ближайшем будущем?
Инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов полагает, что дальнейший рост нефтяных котировок возможен, но ближе к осени: «Действуют противоположные факторы. С одной стороны, потихонечку смягчаются карантинные меры, начала действовать сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. Однако хранилища остаются переполненными, и спрос восстанавливается очень медленно. Поэтому
А что на этом фоне будет происходить с рублем? Аналитик группы компаний InstaForex Александр Давыдов считает, что заметного укрепления российской валюты в ближайшие два месяца ждать не стоит: «Мы на данный момент наблюдаем определенную устойчивость рубля. Доллар довольно долгое время пребывает в коридоре от 73 до 74 руб. В
Пока ничто не указывает на то, что в ближайшие
месяц-двадоллар может как-тосерьезно выйти за рамки коридора от 73 до 74 руб.
В пятницу в ходе еженедельной
В пятницу доллар во второй половине торгов, после
Андрей Загорский.