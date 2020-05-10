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16:54 (мск), источник: Forbes

Власти выделили 81 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Малый и средний бизнес, сохранивший как минимум 90% штата, получит от правительства больше 81 млрд рублей. В рамках мер поддержки, о которых в прошлом месяце объявил Владимир Путин, помощь сможет получить почти 1 млн компаний.

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Источник: Reuters

Резервный фонд правительства выделит более 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, работающего в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Условием предоставления субсидий является сохранение предприятиями в апреле и мае не менее 90% от числа сотрудников, работавших на него в марте.

Средства в размере 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно будет использовать «для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат», сообщается на сайте.
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Поддержкой могут воспользоваться более 970 000 организаций, говорится в сообщении. Заявление о получении субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика, на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.

Правительство разработает меры реагирования на случай второй волны коронавируса.

О необходимости выделить помощь малым и средним компаниям, сохранившим 90% штата, президент России Владимир Путин объявил в середине апреля. Стоимость всего пакета мер поддержки, объявленных тогда президентом, может составить почти 1 трлн рублей, говорили Forbes осведомленные источники еще до сделанного президентом объявления.

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