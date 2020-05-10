Власти выделили 81 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Резервный фонд правительства выделит более 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, работающего в наиболее пострадавших
Условием предоставления субсидий является сохранение предприятиями в апреле и мае не менее 90% от числа сотрудников, работавших на него в марте.
Поддержкой могут воспользоваться более 970 000 организаций, говорится в сообщении. Заявление о получении субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика, на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.
Правительство разработает меры реагирования на случай второй волны коронавируса.
О необходимости выделить помощь малым и средним компаниям, сохранившим 90% штата, президент России Владимир Путин объявил в середине апреля. Стоимость всего пакета мер поддержки, объявленных тогда президентом, может составить почти 1 трлн рублей, говорили Forbes осведомленные источники еще до сделанного президентом объявления.