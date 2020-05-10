Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Сейчас в перечень входит 1 151 компания. Они смогут претендовать на льготные кредиты, субсидии на возмещение затрат, отсрочку по уплате налогов и на госгарантии.
«Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии и правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики», — говорится в сообщении правительства. Минэкономики до 15 мая должно утвердить порядок проведения оценки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Также сегодня, 10 мая, стало известно, что правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Помощь предоставляется организациям, сохранившим не менее 90% работников.