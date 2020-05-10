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17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий. Документ подписал и. о. премьера Андрей Белоусов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 053 701+79 665
Скончалось279 791+3 784
Выздоровело1 385 725+47 666
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Источник: Агентство «Москва»

Сейчас в перечень входит 1 151 компания. Они смогут претендовать на льготные кредиты, субсидии на возмещение затрат, отсрочку по уплате налогов и на госгарантии.

«Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии и правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики», — говорится в сообщении правительства. Минэкономики до 15 мая должно утвердить порядок проведения оценки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.

Также сегодня, 10 мая, стало известно, что правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Помощь предоставляется организациям, сохранившим не менее 90% работников.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 10.05
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