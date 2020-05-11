Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 98-летний ветеран из РФ стала краудфандером-миллионером Зинаида Корнева благодаря своему YouTube-каналу собрала более 1,8 млн рублей
Фоторепортажи
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
10Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан
13:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Саудовская Аравия в три раза повышает НДС, чтобы спасти экономику. Бюджет страны опустел из-за пандемии

Власти Саудовской Аравии в три раза повышают налог на добавленную стоимость (НДС) в рамках мер жесткой экономии, предпринимаемых для поддержки зажатой в тиски пандемии экономики.

Коронавирус COVID-19
13:59 (мск)Губернатор Ленинградской области рассказал о заражении коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 122 173+77 975
Скончалось283 001+3 392
Выздоровело1 420 393+37 965
Идёт загрузка
Источник: GETTY IMAGES

Также будут временно приостановлены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума (надбавка на дороговизну) бюджетникам.

Поступления в казну Саудовской Аравии резко сократились с падением цен на энергоносители и прекращением воздушных перелетов на фоне пандемии коронавируса.

НДС в этой стране был введен всего лишь два года назад в попытке сократить зависимость экономики страны от мировых цен на нефть-сырец.

По новым правилам, с 1 июля НДС вырастет с 5% до 15%, а выплата надбавки на дороговизну жизни будет приостановлена с 1 июня.
Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

«Эти меры болезненны, но необходимы, чтобы поддерживать финансовую и экономическую стабильность в средне- и долгосрочной перспективе и преодолеть этот беспрецедентный коронавирусный кризис с наименьшими потерями», — заявил министр финансов Мохаммед аль-Джадаан в официальном заявлении.

Оно прозвучало после того, как по итогам первого квартала расходы превысили доходы в казну, а бюджетный дефицит составил 9 млрд долларов.

Доходы от нефти в королевстве упали за этот период почти на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до 34 млрд долларов, а общая выручка сократилась на 22%.

Читайте также
Новый штамм безработицы

В то же время Центробанк Саудовской Аравии еще в марте отчитался о резком сокращении золотовалютных резервов до самого низкого уровня с 2011 года.

Эти меры, как ожидается, замедлят темпы и масштаб программы экономических реформ «Видение 2030», которую пытается претворить в жизнь кронпринц Мухаммед ибн Салман.

В прошлом году Саудовская Аравия сумела получить рекордные 25,6 млрд долларов, выпустив на биржу в Эр-Рияде первичные акции национального нефтяного гиганта Aramco.

Этот шаг стал одним из основных в планах кронпринца по модернизации экономики и ослаблении ее зависимости от нефтяных цен.

Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 11.05
 Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коро...
Власти Москвы могут разрешить пробежки и открыть парки в мае
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 10 мая
Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса
Россия поднялась на третье место по числу заразившихся COVID-19
Раскрыты подробности нового обращения Путина к россиянам
Умер сенатор Олег Ковалев
Документы о фашистских зверствах вызвали скандал в Ватикане
Россиян предупредили о резком похолодании
Путин поручил представить план по восстановлению экономики
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Российские знаменитости отрицают коронавирус Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Горячие темы на Авто
на П начинается,на А заканчивается ? 139
Актуально! 86
Подстригла мужа на 9 мая. 78
С ДНЁМ ПОБЕДЫ !!! 68
Кино
Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры Актеры приняли участие в работе над фильмом «Вечер шутов»
Новости партнеров
Старинные отели, в которых есть изюминка
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
Признаки скорой смерти КПП, которые водитель должен знать назубок
Каким стал мальчик-мажор из фильма "Игрушка" спустя 40 лет (фото)
Gnezdo.ru
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Война глазами детей: как это было В спецпроекте к 9 мая собраны истории людей, которым было по шесть лет, когда началась Великая Отечественная война.
Новости партнеров
В Корее организовали досрочку и отдельные участки для больных
В этой стране коронавирус не помешал рекордной явке: как?
На выборах в Корее выдавали перчатки, маски и санитайзеры – рекорд явки
Опыт Кореи показал: голосование может быть безопасным
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь