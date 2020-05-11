Саудовская Аравия в три раза повышает НДС, чтобы спасти экономику. Бюджет страны опустел из-за пандемии

Также будут временно приостановлены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума (надбавка на дороговизну) бюджетникам.
Поступления в казну Саудовской Аравии резко сократились с падением цен на энергоносители и прекращением воздушных перелетов на фоне пандемии коронавируса.
НДС в этой стране был введен всего лишь два года назад в попытке сократить зависимость экономики страны от мировых цен на
«Эти меры болезненны, но необходимы, чтобы поддерживать финансовую и экономическую стабильность в средне- и долгосрочной перспективе и преодолеть этот беспрецедентный коронавирусный кризис с наименьшими потерями», — заявил министр финансов Мохаммед
Оно прозвучало после того, как по итогам первого квартала расходы превысили доходы в казну, а бюджетный дефицит составил 9 млрд долларов.
Доходы от нефти в королевстве упали за этот период почти на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до 34 млрд долларов, а общая выручка сократилась на 22%.
В то же время Центробанк Саудовской Аравии еще в марте отчитался о резком сокращении золотовалютных резервов до самого низкого уровня с 2011 года.
Эти меры, как ожидается, замедлят темпы и масштаб программы экономических реформ «Видение 2030», которую пытается претворить в жизнь кронпринц Мухаммед ибн Салман.
В прошлом году Саудовская Аравия сумела получить рекордные 25,6 млрд долларов, выпустив на биржу в
Этот шаг стал одним из основных в планах кронпринца по модернизации экономики и ослаблении ее зависимости от нефтяных цен.