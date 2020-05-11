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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил правительству к 1 июня представить план восстановления экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план действий по восстановлению и росту экономики, а также занятости и доходов населения.

Коронавирус COVID-19
12:15 (мск)В Москве выявили еще 6169 случаев COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 118 783+77 263
Скончалось282 947+3 354
Выздоровело1 418 656+37 129
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Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства также поручил Минздраву и Роспотребнадзору к 15 мая скорректировать меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующие поручения были даны по итогам прошедшего 28 апреля совещания, посвященного распространению COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.

В числе других поручений президента:

  • Минздрав совместно с Роспотребнадзором должны мониторить распространение COVID-19 и принять решения по корректировке реализуемых мер (до 15 мая представить доклад, после — отчитываться еженедельно, ответственные: глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова).
  • правительство и рабочая группа Госсовета по противодействию коронавируса должны подготовить рекомендации по поэтапной отмене введенных в регионах ограничений (до 12 мая представить доклад, после — отчитываться ежемесячно, ответственные — Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин).
Что полезно знать
Если сидишь дома
  • при участии МЧС развернуть в регионах быстровозводимые полевые госпитали, диагностические центры, мобильные лаборатории;
  • установить порядок льготного исчисления стажа работы врачей, помогающих больным COVID-19;
  • увеличить в 2020 году предельный размер кредита, предоставляемого из бюджета РФ регионам (срок — до 20 мая, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин).
  • Минздрав и Росздравнадзор вместе с органами исполнительной власти регионов должны проконтролировать доступность медицинской помощи больным хроническими заболеваниями (доклад — до 15 мая, далее — еженедельно, ответственные — глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора Алла Самойлова).
  • руководители регионов должны обеспечить готовность медицинских организаций и коечного фонда к работе в условиях пандемии, принять дополнительные меры по наращиванию ресурсов и обеспечению доступности медпомощи для больных с другими диагнозами (доклад — до 15 мая, далее — ежемесячно).
  • развернуть в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области полевой госпиталь для больных коронавирусом (до 20 мая, ответственные — Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев).

Напомним, Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 11 656 больных, их общее число превысило 221 тыс.

Умерли от COVID-19 2009 человек, выздоровели — свыше 39 тыс. человек.

Для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов действует режим самоизоляции. В Москве и других субъектах РФ вводят масочный режим. Сегодня, 11 мая, Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом.

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Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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