Путин поручил правительству к 1 июня представить план восстановления экономики

Глава государства также поручил Минздраву и Роспотребнадзору к 15 мая скорректировать меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующие поручения были даны по итогам прошедшего 28 апреля совещания, посвященного распространению COVID-19, сообщает
В числе других поручений президента:
Напомним, Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 11 656 больных, их общее число превысило 221 тыс.
Для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов действует режим самоизоляции. В Москве и других субъектах РФ вводят масочный режим. Сегодня, 11 мая, Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом.