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21:49 (мск), источник: РИА Новости

Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса

АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Турция, запуская программу «Сертификация здорового туризма» с начала летнего сезона 2020 года, не намерена закрывать свои границы для иностранных туристов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: «Здоровье и безопасность пассажиров», «Здоровье и безопасность сотрудников», «Меры предосторожности на объектах» и «Меры предосторожности в сфере транспорта».

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«Мы действуем с чувством ответственности, чтобы и наши граждане, и наши гости, прибывающие в страну, чувствовали себя комфортно во время своего визита. Существует пословица о гостеприимстве турецкого народа: “Мы не закрываем двери на замок”. Мы всегда руководствуемся этим принципом и будем продолжать предпринимать необходимые действия, основанные на нем», — заявил Эрсой.

Он отметил, что завершено создание научно обоснованных пандемических протоколов и мероприятий для сертификации, разработанных индивидуально в отношении международных аэропортов, внутренних авиалиний, автомагистралей и туристических объектов.

Процесс сертификации отелей планируется начать в мае 2020 года.

По словам министра, турецкие власти приступят к публикации списка учреждений и объектов туристической сферы, получивших такой сертификат, с 1 июня 2020 года по всем коммуникационным каналам, включая сайт министерства.

«Запуск этой сертификационной программы подразумевает, что Турция намерена играть ведущую роль в отношении нормализации деятельности туристической сферы. Сегодня меры глобального карантина, приведшие к невиданным ранее последствиям во всем мире, постепенно смягчаются, и именно сфера туризма играет жизненно важную роль с точки зрения возвращения общества к нормальной жизни. Гостеприимство, как неотъемлемая часть нашей культуры, заставляет нас быть первыми готовыми к формату «здоровый туризм», — сказал министр.

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По его словам, программа сертификации должна гарантировать, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом и чувствовать себя комфортно во время своего визита. Программа включает в себя превентивные и защитные меры в отношении воздушных, морских и наземных перевозок, портов прибытия, всех объектов сферы отдыха и развлечений, а также состояния здоровья сотрудников отрасли и самих туристов.

«Мы будем стимулировать всю нашу транспортную систему и сферу туризма к принятию полного комплекса мер разумной предосторожности для здорового отдыха гостей путем прохождения этой сертификации», — добавил Эрсой.

Как сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции, сертификация, проводимая руководством минтуризма при участии МВД, МИД страны и в тесном сотрудничестве со всеми основными участниками туриндустрии, обеспечивает контроль высшего уровня над широким спектром мер, которые должны быть приняты учреждениями сферы туризма.

«Сертификат, который будет выдаваться международными сертификационными организациями, документально подтверждает выполнение высоких требований по охране здоровья и гигиене труда в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных объектах, в жилом секторе и на предприятиях общественного питания», — подчеркнули в министерстве, сообщив о мерах в рамках четырех разделов программы.

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«Здоровье и безопасность пассажиров» — меры предосторожности, применяемые в отношении туристов с момента их прибытия в страну и до обратного вылета. Перечень этих мер включает в себя ограничение на вход в терминалы пассажиров без защитной маски, предоставление пассажирам бесплатных защитных масок, применение тепловизионных камер для измерения температуры тела на входе в здания аэропорта, наличие в достаточном количестве дезинфицирующих средств и дезинфекционных кабин, применение специальных мер предосторожности в отношении пассажиров, которые определяются как потенциальная группа риска.

«Здоровье и безопасность сотрудников» — комплекс мер предосторожности в отношении обеспечения физического и психического здоровья персонала на транспорте, в жилых помещениях и на объектах сферы общественного питания. Специальные меры, в том числе гигиенические и санитарные тренинги для персонала, психологическая поддержка сотрудников, предоставление необходимого медицинского оборудования, контроль температуры персонала с помощью тепловизионных камер, являются обязательным стандартом, сюда же входит мягкое планирование графика труда и отдыха персонала, проведение тренингов по охране здоровья, личной и производственной гигиене, осуществление регулярных проверок здоровья персонала и прочие активности в этой сфере.

«Меры предосторожности на объектах» — комплекс мер, необходимых для предотвращения распространения эпидемии. Для предотвращения новых заражений разработаны специальные меры, которые должны быть приняты в жилых помещениях, заведениях общественного питания, зонах для развлечений, и эти меры четко определены в рамках программы сертификации. Программа обеспечивает реализацию и контроль выполнения таких мер, как социальная дистанция, ограничение внешних контактов, изоляция, которые необходимы для контроля распространения пандемии как среди персонала, работающего на объектах туристической сферы, так и среди гостей страны.

«Меры предосторожности в сфере транспорта» — комплекс мер и правил для воздушного, наземного и морского транспорта. Тренинги сотрудников сферы транспорта, контроль здоровья персонала, дезинфекция транспортных средств и организация системы пассажирских перевозок в соответствии со стандартами безопасной дистанции определены в требованиях программы сертификации.

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