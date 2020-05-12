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00:26 (мск), источник: ТАСС

Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем

Американский лидер заявил, что он «недоволен Китаем».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 12.05
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Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем не интересует Соединенные Штаты. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки в связи с последствиями пандемии коронавируса.

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«Мы подписали сделку. Я тоже слышал об этом. Они хотели бы пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее [условия] лучше для себя <…> Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали», — сказал глава государства.

Он также добавил, что «нисколько не заинтересован» в такого рода переговорах об изменении условий сделки. «Я недоволен Китаем. Они должны были остановить [коронавирус] в самом зародыше», — сказал президент.

Его попросили прокомментировать статью в газете The Wall Street Journal, в которой говорится, что администрация США может опубликовать предупреждение об угрозе кибератак в отношении американских ученых со стороны хакеров, якобы связанных с властями Китая. Трамп отметил, что США следят за сообщениями о китайских хакерах.

«Китай много лет использовал США в своих интересах», — заключил американский лидер.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

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