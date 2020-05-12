10:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
С начала года мировой рынок нефти чувствует себя неважно.
Одной из причин стремительного падения цен на WTI стал сам механизм этих фьючерсов. Их особенность состоит в том, что если трейдер не успевает закрыть контракт, ему грозит физическая поставка нефти. Контрагент, купивший майский контракт, должен эту нефть вывезти на своем судне и закачать в свое хранилище. Понимая, что при складывающейся логистической обстановке в мае это едва ли будет возможно, а в противном случае придется платить продавцу повышенную арендную плату за невывоз, покупатели все как один ринулись избавляться от этих фьючерсов. А подтянувшиеся за ними биржевые спекулянты лишь подлили масла в огонь.
Другой причиной стал дефицит хранилищ для нефти. Как правило, сырье доставляется в терминал Кушинг, штат Оклахома, который и без того стремительно заполняется нефтью
При этом сбавлять обороты американский лидер не планирует. Наоборот, он заявил, что США «ищут возможности», чтобы добавить до 75 миллионов баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв, и это означает, что нефтяная драма продолжит нагнетаться.
Несмотря на то, что нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки, ждать восстановления цен на нефть до уровней 40−45 долларов за баррель не стоит. С этим согласны все эксперты, включая главу российского министерства энергетики Александра Новака. Предложение все еще значительно превышает спрос, и нефтяной рынок в ужасе ожидает дня, когда в хранилищах по всему миру не останется места. Во всех нефтехранилищах планеты, по расчетам главного аналитика парижской компании Kayrros Антуана Халффа, может содержаться до 4,4 миллиарда баррелей нефти. В начале апреля емкости были заполнены на 65 процентов, а скорость заполнения в среднем составляла 10 миллионов баррелей в день.
Другие эксперты настроены еще более пессимистично. Так, в Rystad Energy считают, что по состоянию на конец апреля нефтехранилища планеты были заполнены почти на 90 процентов, и оставшихся объемов хватит лишь на три недели. Согласен с такой оценкой и директор Gunvor Group Ltd. Торбьорн Торнквист:
Мы вступаем в эндшпиль. Кульминация может наступить уже в начале или середине мая. До нее остались не месяцы, а недели.
Кроме того, даже свободные объемы в нефтехранилищах уже забронированы. «Свободное место есть, но оно недоступно», — поясняет начальник аналитического отдела S&P Global Platts Крис Миджли. По его оценке, физически свободны от 30 до 40 процентов емкостей.
В попытке
К середине апреля резервуары в Кушинге, по оценке Goldman Sachs, были заполнены на 77 процентов. Все коммерческие нефтехранилища в Южной Корее, по словам источников Bloomberg, уже заполнены. Нет больше свободных объемов и у Royal Vopak NV — крупнейшей в мире независимой компании по хранению нефти. Ее главные хабы находятся в Сингапуре, Роттердаме (Нидерланды) и Фуджейре (ОАЭ).
До главного теста нефтяных рынков — потенциального полного наполнения нефтехранилищ — осталось
Общий объем нефти, который сейчас хранится в трюмах танкеров, удвоился за последние два месяца. Сейчас он превышает 160 миллионов баррелей. Предыдущий рекорд был поставлен в 2009 году, но тогда в море хранилось чуть больше 100 миллионов баррелей.
Так, в США своей очереди ждут 76 танкеров, треть которых столпилась у побережья Южной Калифорнии. При этом речь идет о супертанкерах вместимостью не менее двух миллионов баррелей каждый. В Карибском море корабли ждут рядом с островом Кюрасао. В Европе несколько десятков танкеров встали на якорь на мелководье в десяти морских милях от Мальты. В Азии более 60 кораблей скопилось в Сингапурском проливе.
Но далеко не все эти корабли используются для перевозки нефти — некоторые с самого начала зафрахтовались как плавучие хранилища.
Оценки в отношении того, какое количество танкеров используется не по назначению, существенно разнятся. Reuters говорит о 60 кораблях, а Wall Street Journal считает, что только за две неполные недели с 9 по 21 апреля под хранение нефти было зафрахтовано приблизительно 100 супертанкеров. Другие эксперты считают, что уже к середине мая в качестве плавучих хранилищ может быть использовано 200 кораблей. А один из высокопоставленных сотрудников Международного энергетического агентства (IEA), пожелавший остаться неизвестным, заявил, что для хранения нефти может быть задействовано до 15 процентов емкости всех танкеров — около 320 миллионов баррелей.
Естественно, все это привело к резкому росту цен на аренду танкеров. Владельцы судов — например, Teekay Tanker и Frontline — моментально взвинчивают расценки, когда узнают, что арендаторы будут использовать их как хранилища. Это делает трансатлантические и транстихоокеанские танкерные перевозки нефти нерентабельными. Еще 6 марта 2020 года ставки фрахта супертанкеров составляли около 18 тысяч долларов, а сейчас, по данным Rystad, сутки аренды супертанкера средних размеров (с трюмом на два миллиона баррелей) обходятся в 300 тысяч долларов. Таким образом, месячное хранение барреля нефти на супертанкере составляет 4,5 доллара.
Независимые нефтяные компании оказались в патовой ситуации: на их сырье нет покупателей, для его хранения нет резервуаров, а приостановка добычи слишком затратна для небольших производителей.
В готовности делать это признались руководители нескольких мелких российских компаний. Проблема в том, что однажды законсервированную скважину впоследствии очень сложно вновь освоить. Это требует больших усилий и финансовых вливаний, на которые у небольших компаний просто нет денег. Так, прекращение работы среднестатистической нефтяной скважины в Западной Сибири обойдется в 400 тысяч рублей, а возвращение ее к работе — примерно в три раза дороже.
Кроме того, эффективность дальнейшего использования расконсервированной скважины может быть ниже, чем до консервации. При этом консервация скважин с битуминозной, высоковязкой нефтью, а также месторождений в северных широтах с низкими температурами и вовсе может привести к безвозвратной потере этих запасов. У России ушло около десяти лет на то, чтобы восстановить уровень добычи советских времен, после того как добыча на многих месторождениях была приостановлена в начале 1990-х годов. Повторения такого сценария никто не хочет. Однако сжигать нефть — тоже плохая идея. Примеры пожаров на нефтяных месторождениях Ирака и Кувейта во время военных конфликтов и катастрофы нефтедобывающей платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе показывают, что спрогнозировать экологический ущерб от такого решения сложно.
Рациональным вариантом также считается закрытие действующих скважин на несколько месяцев на капитальный ремонт и сокращение объемов бурения новых эксплуатационных скважин. Впрочем, эти решения больше подходят для крупных компаний. А около 130 небольших компаний, на которые в общей сложности приходится до четырех процентов российской нефтедобычи, с большой долей вероятности окажутся под угрозой банкротства. По словам гендиректора ассоциации «Ассонефть» Елены Корзун, нефтяники еще никогда не переживали настолько губительной комбинации несчастий.
Для устранения избытка предложения сырья, который привел к падению нефтяных цен, понадобится время и возобновление экономической активности по всему миру. Сейчас нефтяники многих стран смотрят с надеждой на Китай, где спрос на нефть начал восстанавливаться. По данным китайской таможни, импорт нефти вырос в апреле до 10,42 миллиона баррелей в сутки с 9,68 миллиона баррелей в сутки в марте. Эта информация способствовала росту котировок на эталонные марки нефти в среду, 6 мая. Тем не менее аналитики говорят, что для поддержания мирового спроса на нефть потребуется нечто большее, чем восстановление китайской экономики. Временной лаг между возобновлением производственной активности КНР и потребительского спроса континентальной Европы и Северной Америки может составить более квартала. А значит, ждать возвращения цен на нефть к уровню 40 долларов за баррель раньше конца года не стоит.