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14:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минус доходы плюс неопределенность

Граждане теряют заработок и покой.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%. Траты домохозяйств в апреле поддерживались сбережениями — но в последнюю неделю месяца они снизились, а беспокойство из-за состояния рынка труда резко выросло. На фоне увеличения числа людей, лишившихся части зарплаты или отправленных в неоплачиваемый отпуск, малый бизнес в апреле потерял более половины выручки, что грозит сделать долю поступлений от предпринимательства в доходах граждан совсем незначительной.

Исследовав меры господдержки экономики и результаты последних опросов компаний и граждан, проведенных в апреле пятью ведущими социологическими компаниями, экономисты Центра развития ВШЭ оценили: во втором квартале 2020 года реальные доходы граждан составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, тогда как меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта (п. п.).

Оценки исходят из сообщений компаний о том, что 25% работников потеряют зарплату или будут получать ее в неполном размере — авторы расчетов предполагают, что половина этой категории не получала зарплату совсем, а вторая половина — в объеме 50% от прежнего заработка.

Эти допущения недалеки от данных последнего опроса об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях граждан ФОМ для ЦБ, который проводился 16—24 апреля.

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Напомним, рост потребительских цен в апреле ускорился до 3,1% с 2,5% в марте. В ЦБ «осторожно предполагают» стабилизацию инфляционных ожиданий после их роста по результатам предыдущего исследования, но указывают на усиление проинфляционных факторов, ожидая стабилизации инфляции лишь в середине года. При этом Минэкономики в майской картине инфляции отмечает, что из влияющих на индекс потребцен «ограничений как со стороны спроса (самоизоляции), так и со стороны предложения (приостановка производства)» вероятное усиление второго фактора, оно и после снятия ограничений может продолжать повышать инфляцию и снижать реальные доходы.

По данным ФОМ, об ухудшении материального положения говорили 42% респондентов, что на 6 п. п. выше, чем в начале месяца.

Это подтверждают и фактические данные Сбербанка, согласно которым за неделю 20—26 апреля расходы сократились на 2,3% (на 16,5% в годовом выражении), хотя на первой и второй неделе апреля росли. При этом в конце марта и в апреле поддерживать траты гражданам позволяли сбережения.

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В первом квартале, по оценке ЦБ, норма сбережений снизилась до 6,3% с учетом сезонности (в четвертом квартале 2019 года — 12%), в основном по причине «оттока валютных депозитов населения из-за уменьшения их привлекательности». Почти каждому четвертому респонденту приходится тратить сбережения на покрытие расходов, а 5% за две последние недели лишились их вовсе. 15% россиян за последние две недели брали в долг, 5% обращались за кредитом и 1% — за микрокредитом, три четверти которых тратились на текущие расходы, хотя почти у каждого второго уже есть невыплаченные кредиты, а выплаты по ним стали основной причиной снижения реальных доходов граждан уже в первом квартале 2020 года (см. «Ъ» от 27 апреля). В ЦБ отмечают, что уже «треть заемщиков попадают в группу риска из-за существенного снижения или полной потери доходов».

ФОМ фиксирует также сокращение доли работающих по найму с 27% до 24% и рост доли тех, кто называет себя безработными, с 4% до 6%.

Те, кто сохранил работу (особенно на частных предприятиях), к концу апреля стали чаще говорить о снижении зарплат и других выплат и реже — об уходе в оплачиваемый отпуск.
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Усиливается неопределенность и ожиданий — это подтверждают и оценки ЦМАКП, по которым в марте—апреле резко выросла обеспокоенность населения положением на рынке труда: индекс беспокойства (изменяется от 0 до 100, отражает запросы в Google о безработице, пособиях по ней, бирже труда, удаленной работе) достиг пятилетнего максимума.

Отметим, что на фоне ухудшения положения работающих по найму данные ИТ-компании «Эвотор» (более 650 тыс. онлайн-касс по стране) свидетельствуют, что в апреле оборот малого и среднего бизнеса (МСП) упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

«По оценкам Росстата, около 20% ВВП создается малыми и средними предприятиями. Катастрофичный сценарий сокращения оборота на 50−60% в секторе МСП может привести к сокращению ВВП примерно на 10% во втором квартале 2020 года», — отмечают и эксперты Института Гайдара. Поступления от предпринимательства, доля которых в структуре доходов граждан в первом квартале 2020 году уже опустилась ниже 6%, станут совсем незначительными.

Алексей Шаповалов

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