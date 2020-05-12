14:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Минус доходы плюс неопределенность
Граждане теряют заработок и покой.
Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%. Траты домохозяйств в апреле поддерживались сбережениями — но в последнюю неделю месяца они снизились, а беспокойство
Исследовав меры господдержки экономики и результаты последних опросов компаний и граждан, проведенных в апреле пятью ведущими социологическими компаниями, экономисты Центра развития ВШЭ оценили: во втором квартале 2020 года реальные доходы граждан составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, тогда как меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта (п. п.).
Эти допущения недалеки от данных последнего опроса об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях граждан ФОМ для ЦБ, который проводился
Напомним, рост потребительских цен в апреле ускорился до 3,1% с 2,5% в марте. В ЦБ «осторожно предполагают» стабилизацию инфляционных ожиданий после их роста по результатам предыдущего исследования, но указывают на усиление проинфляционных факторов, ожидая стабилизации инфляции лишь в середине года. При этом Минэкономики в майской картине инфляции отмечает, что из влияющих на индекс потребцен «ограничений как со стороны спроса (самоизоляции), так и со стороны предложения (приостановка производства)» вероятное усиление второго фактора, оно и после снятия ограничений может продолжать повышать инфляцию и снижать реальные доходы.
По данным ФОМ, об ухудшении материального положения говорили 42% респондентов, что на 6 п. п. выше, чем в начале месяца.
Это подтверждают и фактические данные Сбербанка, согласно которым за неделю
В первом квартале, по оценке ЦБ, норма сбережений снизилась до 6,3% с учетом сезонности (в четвертом квартале 2019 года — 12%), в основном по причине «оттока валютных депозитов населения
ФОМ фиксирует также сокращение доли работающих по найму с 27% до 24% и рост доли тех, кто называет себя безработными, с 4% до 6%.
Усиливается неопределенность и ожиданий — это подтверждают и оценки ЦМАКП, по которым в марте—апреле резко выросла обеспокоенность населения положением на рынке труда: индекс беспокойства (изменяется от 0 до 100, отражает запросы в Google о безработице, пособиях по ней, бирже труда, удаленной работе) достиг пятилетнего максимума.
Отметим, что на фоне ухудшения положения работающих по найму данные
«По оценкам Росстата, около 20% ВВП создается малыми и средними предприятиями. Катастрофичный сценарий сокращения оборота на 50−60% в секторе МСП может привести к сокращению ВВП примерно на 10% во втором квартале 2020 года», — отмечают и эксперты Института Гайдара. Поступления от предпринимательства, доля которых в структуре доходов граждан в первом квартале 2020 году уже опустилась ниже 6%, станут совсем незначительными.
Алексей Шаповалов