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03:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Маск объявил о возобновлении производства на заводе в Калифорнии

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что производство на линиях калифорнийского завода возобновляется. Это решение нарушает местные санитарные предписания, связанные с коронавирусом.

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Источник: AP 2020

Господин Маск в Twitter написал, что власти могут арестовать его, поскольку он будет находиться на конвейере. И если кто-то должен быть взять под стражу — то это должен быть он. Закон штата допускает штраф в размере до $1 тыс. в день или до 90 дней тюремного заключения за работу в нарушение санитарных предписаний, напоминает AP.

Завод во Фримонте, городе с населением более 230 тыс. человек к югу от Сан-Франциско, был закрыт с 23 марта.

Ранее Илон Маск объявил, что компания Tesla немедленно перенесет свою штаб-квартиру и будущие программы в Техас и Неваду. Заявление прозвучало после того, как Tesla не разрешили возобновить работу фабрики во Фримонте. Компания планировала открыть ее в пятницу.

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