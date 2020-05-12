Маск объявил о возобновлении производства на заводе в Калифорнии

Господин Маск в Twitter написал, что власти могут арестовать его, поскольку он будет находиться на конвейере. И если кто-то должен быть взять под стражу — то это должен быть он. Закон штата допускает штраф в размере до $1 тыс. в день или до 90 дней тюремного заключения за работу в нарушение санитарных предписаний, напоминает AP.
Завод во Фримонте, городе с населением более 230 тыс. человек к югу от Сан-Франциско, был закрыт с 23 марта.
Ранее Илон Маск объявил, что компания Tesla немедленно перенесет свою штаб-квартиру и будущие программы в Техас и Неваду. Заявление прозвучало после того, как Tesla не разрешили возобновить работу фабрики во Фримонте. Компания планировала открыть ее в пятницу.