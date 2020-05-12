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15:47 (мск)

Национальная Премия бизнес-коммуникаций меняет сроки проведения конкурса

Национальная Премия бизнес-коммуникаций меняет сроки проведения конкурса и включает церемонию награждения в вечернюю программу первого дня Национального Рекламного Форума.

Оргкомитет Национальной Премии бизнес-коммуникаций решил изменить сроки проведения проекта и переносе церемонии на ноябрь текущего года. Прием заявок продлится до 28 августа с сохранением возможности бесплатного участия в конкурсе «Лучший маркетолог» и с фиксированной стоимостью регистрационного взноса на корпоративные конкурсы вплоть до финального периода подачи работ. Команда постарается сохранить все запланированные офлайн-мероприятия, в том числе — голосования Экспертного совета.

Мы стремились к проведению летней церемонии в совершенно новом для проекта формате, но ситуация вносит коррективы. Online-церемония не сможет стать полноценной альтернативой привычному вручению наград, а продление дедлайнов даст возможность всем, кто сомневался в участии, принять итоговое решение — впереди больше трех месяцев сбора заявок. Это не первый опыт объединения НПБК и НРФ. Проекты концептуально дополняют друг с друга, и их аудитории тесно пересекаются, а это важное условие для их синергии.
Валентин Смоляков
глава оргкомитета Национальной Премии бизнес-коммуникаций, исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России



По итогам проекта будет сформирован Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик страны, который будет опубликован в РБК. Агентства, совместно с клиентами занявшие призовые места по итогам конкурсов «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучшее использование инструментов», получат баллы в рейтинге эффективности медийных и коммуникационных агентств АКАР.

Обновленные даты:
Прием заявок: 2 марта — 28 августа
Онлайн-голосование: 2 — 25 сентября
Офлайн-голосование: 28 сентября — 1 октября
Церемония награждения: 16 ноября (первый день Национального Рекламного Форума)

Узнать подробности о проекте и подать заявку на участие можно на сайте.

Организаторы: АКАР, ADPASS
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Генеральный информационный партнер: Мир 24
Стратегический партнер: Mail.Ru Group.

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