15:47 (мск)
Национальная Премия бизнес-коммуникаций меняет сроки проведения конкурса
Национальная Премия
Оргкомитет Национальной Премии
Мы стремились к проведению летней церемонии в совершенно новом для проекта формате, но ситуация вносит коррективы.
Online-церемонияне сможет стать полноценной альтернативой привычному вручению наград, а продление дедлайнов даст возможность всем, кто сомневался в участии, принять итоговое решение — впереди больше трех месяцев сбора заявок. Это не первый опыт объединения НПБК и НРФ. Проекты концептуально дополняют друг с друга, и их аудитории тесно пересекаются, а это важное условие для их синергии.
По итогам проекта будет сформирован Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик страны, который будет опубликован в РБК. Агентства, совместно с клиентами занявшие призовые места по итогам конкурсов «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучшее использование инструментов», получат баллы в рейтинге эффективности медийных и коммуникационных агентств АКАР.
Обновленные даты:
Прием заявок: 2 марта — 28 августа
Онлайн-голосование: 2 — 25 сентября
Офлайн-голосование: 28 сентября — 1 октября
Церемония награждения: 16 ноября (первый день Национального Рекламного Форума)
Узнать подробности о проекте и подать заявку на участие можно на сайте.
Организаторы: АКАР, ADPASS
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Генеральный информационный партнер: Мир 24
Стратегический партнер: Mail.Ru Group.