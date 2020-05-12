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20:44 (мск), источник: Ведомости

Авиакомпания S7 впервые перевезла больше всех пассажиров в России

«Аэрофлот» в апреле стал вторым по пассажиропотоку.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 229 074+81 040
Скончалось289 349+5 225
Выздоровело1 479 508+51 347
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Источник: Евгений Егоров / Ведомости

S7 Airlines в апреле перевезла 213 900 пассажиров — это лучший результат среди российских авиакомпаний, сообщил представитель Росавиации. «Аэрофлот» впервые в своей истории упустил лидерство по этому показателю. Компания в прошлом месяце перевезла 147 700 человек. Всего российские авиакомпании перевезли 771 200 человек — это в 12,5 раза меньше, чем в апреле 2019 г. Трафик сократился из-за ограничений, вызванных мерами по борьбе с коронавирусом. Международные перелеты запрещены с конца марта, а спрос на внутренние перелеты резко упал.

S7 стала лидером благодаря тому, что сократила пассажиропоток в апреле лишь в пять раз, тогда как у «Аэрофлота» он снизился в 20 раз.

В апреле S7 выполняла 110−130 рейсов в сутки, около половины из них из Новосибирска, примерно половину — из «Домодедово». «Аэрофлот» летает только из «Шереметьево». И как раз для прилетающих из Москвы многие регионы ввели обязательный 14-дневный карантин. Поэтому спрос на московские рейсы упал сильнее, «Аэрофлот» в апреле выполнял только 50−80 рейсов в сутки.

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На третье место с шестого поднялась авиакомпания Utair, которая перевезла 65 700 человек (падение в 10 раз). Utair опередила лоукостера «Победу», который на апрель — май приостановил полеты, авиакомпанию «Россия» (62 000 человек, падение в 12,5 раза) и «Уральские авиалинии» (41 700 пассажиров, падение почти в 25 раз). У Utair была невелика доля зарубежных направлений, к тому же у компании много региональных маршрутов в обход Москвы.

Загрузка рейсов в апреле у российских авиакомпаний в среднем составляла всего 27%, рассказывал директор Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров на конференции «Авиационное рефинансирование». До кризиса загрузка у крупнейших регулярных авиакомпаний составляла 75−85%, а у «Победы» — 95%.

Спрос на сохранившиеся рейсы позволит окупить только затраты на керосин и услуги аэропортов, говорил ранее представитель S7.

С учетом зарплат и лизинга все рейсы являются убыточными, уверял сотрудник одной из крупнейших авиакомпаний.

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