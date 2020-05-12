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19:33 (мск), источник: Daily Storm

Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования на фоне низких цен на нефть

Глава «Роснефти» также предложил отложить налоги для геологоразведки.

Источник: Пресс-служба Президента России

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил у президента России Владимира Путина принять ряд мер для поддержки нефтегазового бизнеса на фоне пандемии коронавируса и низких цен на энергоресурс. В частности, Сечин предложил увеличить доступность кредитов для нефтяников, снизить тарифы на прокачку нефти и отложить налоги для геологоразведки.

«Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств. И это касается не только нас, как вы правильно заметили, но и компаний, и наших подрядчиков, и наших поставщиков, — заявил Сечин на встрече с президентом в Ново-Огарево, цитата по сайту пресс-службы Кремля. — Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы».

Также глава нефтяной корпорации предложил перенести налоговые платежи по работам, связанным с геологоразведкой, «на будущие периоды».
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«Ключевой вопрос для нас также — это приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке. Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 — это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня — больше двух тысяч: 2100 рублей», — рассказал он.

Нефтяники «не просят каких-то особых льгот», но хотят, чтобы власти учли ситуацию с падением цен на нефть, заявил Игорь Сечин. Он добавил, что сейчас транспортные расходы компании составляют 32% от стоимости нефти.

По расчетам Сечина, кризис удастся преодолеть в течение двух-трех лет.

В 2020 году «Роснефть» может снизить инвестиции с 950 миллиардов рублей до 750 миллиардов рублей. «С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно», — сказал он.

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«Понял. У вас есть письменные какие-то предложения?» — обратился Путин к Сечину. Глава «Роснефти» сказал, что предложения готовы. «Хорошо, договорились», — ответил президент.

Министры стран ОПЕК+ 12 апреля достигли окончательного соглашения по сокращению добычи нефти на май-июнь. Министр энергетики Кувейта Халед аль-Фадель назвал договор «исторической сделкой». Вечером 20 апреля цены на майские фьючерсы техасской нефти WTI и российского сырья Urals упали ниже нуля. Стоимость WTI достигла беспрецедентного уровня в минус 40 долларов за баррель, Urals подешевела до минус двух долларов за баррель. Такое падение котировок эксперты объяснили истечением 21 апреля сроков контрактов по продажам этой марки, отсутствием на нее спроса и практически заполненными хранилищами.

Мария Поздеева

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