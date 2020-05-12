19:33 (мск), источник: Daily Storm
Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования на фоне низких цен на нефть
Глава «Роснефти» также предложил отложить налоги для геологоразведки.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил у президента России Владимира Путина принять ряд мер для поддержки нефтегазового бизнеса на фоне пандемии коронавируса и низких цен на энергоресурс. В частности, Сечин предложил увеличить доступность кредитов для нефтяников, снизить тарифы на прокачку нефти и отложить налоги для геологоразведки.
«Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств. И это касается не только нас, как вы правильно заметили, но и компаний, и наших подрядчиков, и наших поставщиков, — заявил Сечин на встрече с президентом в
«Ключевой вопрос для нас также — это приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке. Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 — это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня — больше двух тысяч: 2100 рублей», — рассказал он.
Нефтяники «не просят
В 2020 году «Роснефть» может снизить инвестиции с 950 миллиардов рублей до 750 миллиардов рублей. «С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно», — сказал он.
«Понял. У вас есть письменные
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Мария Поздеева