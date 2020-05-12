NASA заплатит «Роскосмосу» $90,2 млн за доставку космонавта на МКС

«Роскосмос» подтвердил ТАСС подписание контракта.
«Это дополнение к контракту составляет 90 млн 252 тыс. 905 долларов 69 центов за одно место (на корабле “Союз”.-Ъ) осенью 2020 года», — прокомментировали итоги переговоров в NASA. В стоимость контракта входит обучение и подготовка к полету, обслуживание полета, работа команды по посадке и спасению долгосрочных миссий, а также доставка ограниченного объема груза на станцию и обратно.
Также в агентстве уточнили, что в качестве компенсации за передачу места на «Союзе» американскому космонавту NASA обязалось доставить на МКС в ближайшие 2,5 года 800 кг российского груза.
Напомним, сейчас «Союз» — единственный аппарат, способный доставлять космонавтов на МКС. В конце 2019 года стало известно, что NASA хочет купить два места на российских «Союзах». Действующий контракт NASA с «Роскосмосом» рассчитан до октября 2020 года.