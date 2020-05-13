Более 22 млрд рублей доплат врачам за COVID-19 не дошли до адресатов

Сославшись на данные Казначейства, он сказал, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, «где новая инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой». При этом на Чукотке и Магадане «даже не приступили к выплатам», добавил премьер.
Мишустин напомнил, что 11 мая на задержки этих выплат обратил внимание президент Владимир Путин. Он пообещал уже 13 мая детально разобраться в этой ситуации.
В этот же день глава Минздрава Михаил Мурашко в Госдуме завил, что до 15 мая каждый регион должен довести эти деньги до медиков. Его ведомство следит за ситуацией, добавил он.
Министр также признал и проблему со средствами индивидуальной защиты для медработников, которая до сих пор на 100% не закрыта.
Первые врачи выходили «невооруженными». И сейчас есть проблемы по средствам индивидуальной защиты, но в другом формате. На первом этапе был острый дефицит.
Владимир Путин 8 апреля сравнил медиков, которые лечат коронавирусных больных, с военными на передовой, и пообещал им «боевые» выплаты. В частности, врачам он предложил доплачивать по 80 000 рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи — по 50 000 рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам скорой и водителям — по 25 000 рублей. Выплаты были назначены на три месяца.