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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Более 22 млрд рублей доплат врачам за COVID-19 не дошли до адресатов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — Из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам за работу с коронавирусными больными, выплачено немногим больше 4,5 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он поднял эту тему на совещании по социально-экономической ситуации.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 278 180+83 854
Скончалось292 316+5 701
Выздоровело1 502 620+37 694
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Источник: РИА "Новости"

Сославшись на данные Казначейства, он сказал, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, «где новая инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой». При этом на Чукотке и Магадане «даже не приступили к выплатам», добавил премьер.

Мишустин напомнил, что 11 мая на задержки этих выплат обратил внимание президент Владимир Путин. Он пообещал уже 13 мая детально разобраться в этой ситуации.

В этот же день глава Минздрава Михаил Мурашко в Госдуме завил, что до 15 мая каждый регион должен довести эти деньги до медиков. Его ведомство следит за ситуацией, добавил он.

Министр также признал и проблему со средствами индивидуальной защиты для медработников, которая до сих пор на 100% не закрыта.

Первые врачи выходили «невооруженными». И сейчас есть проблемы по средствам индивидуальной защиты, но в другом формате. На первом этапе был острый дефицит.
Михаил Мурашко 
глава Минздрава

Владимир Путин 8 апреля сравнил медиков, которые лечат коронавирусных больных, с военными на передовой, и пообещал им «боевые» выплаты. В частности, врачам он предложил доплачивать по 80 000 рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи — по 50 000 рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам скорой и водителям — по 25 000 рублей. Выплаты были назначены на три месяца.

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