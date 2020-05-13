Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта

С начала года евро упал на 3,5 процента по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться.
Например, для поддержки Италии выработан короткосрочный план на 540 миллиардов евро, но о долгосрочной программе восстановления странам договориться пока не удалось. Сложившаяся ситуация вызывает опасения на валютном рынке.
Ранее заместитель
Что касается наиболее устойчивых валют в период пандемии, то ими оказались нацвалюты Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Странам удалось лучше остальных справиться со вспышкой коронавируса. Теперь инвесторы активнее вкладываются в акции и облигации местных эмитентов, выпускаемые в австралийском и новозеландском долларе и корейском воне.