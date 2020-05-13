«Победа» отправляется на взлет

Компания «Победа» объявила о возобновлении полетов по России с 1 июня. Речь идет о внутренних маршрутах, продажа билетов начнется с 14 мая, уточнили в авиакомпании. Регулярные рейсы были прерваны с 1 апреля
Цены на билеты будут в среднем в три раза ниже, чем год назад, сообщила «Ъ FM»
В нашей сетке будут привычные цены — 499 руб., 999 руб.,
Представители других российских авиакомпаний не смогли оперативно прокомментировать свои планы на летний сезон. Остальные перевозчики вряд ли будут снижать тарифы, даже несмотря на текущий невысокий спрос на полеты, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов: «Спрос будет маленьким и неэластичным, но каждый выходит из ситуации
Поэтому я бы, честно говоря, не ждал на рынке низких тарифов, если рынок рассчитывает на
какое-товозрождение.
Это будет такая ценовая война, которая приведет к дальнейшему увеличению концентрации на рынке, снижению конкуренции, и в перспективе, даже если сейчас цены
Ранее полеты начали возобновлять зарубежные авиакомпании. Так, нидерландская KLM стала осуществлять рейсы сразу в несколько европейских городов. Правда, с 11 мая ее пассажиры обязаны скрывать лицо маской или плотным шарфом. Американский лоукостер Frontier Airlines предложил своим пассажирам платную услугу по социальному дистанцированию в самолете. Если человек хочет, чтобы соседнее место оставалось свободным, он может заплатить от $39 до $89 в зависимости от рейса. Желающие полететь также должны быть в масках. Не исключено, что подобные санитарные меры появятся и у российских перевозчиков, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев:
«На апрель, по некой предварительной статистике, занятость кресел на рейсах была близка к 30%. То есть тех, кто реально летает, можно было рассадить по салону достаточно вольготно. Другое дело, что авиаперевозчики рассчитывают на последовательное увеличение занятости кресел. Такие меры, как ношение защитных масок, возможно, перчаток, будут предприняты в качестве обязательных для защиты здоровья пассажиров на борту. Однако гражданская авиация должна
Российские власти ранее согласовали помощь авиакомпаниям почти на 23,5 млрд руб. Минтранс также предложил во втором полугодии выделить перевозчикам еще 30 млрд из бюджета.
Владимир Расулов.