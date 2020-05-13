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23:08 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Победа» отправляется на взлет

Как изменятся цены на билеты в связи с кризисом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 317 061+78 358
Скончалось294 997+4 728
Выздоровело1 523 278+40 695
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Источник: Reuters

Компания «Победа» объявила о возобновлении полетов по России с 1 июня. Речь идет о внутренних маршрутах, продажа билетов начнется с 14 мая, уточнили в авиакомпании. Регулярные рейсы были прерваны с 1 апреля из-за пандемии. Теперь перевозки будут постепенно восстанавливаться на фоне смягчения ограничений.

Цены на билеты будут в среднем в три раза ниже, чем год назад, сообщила «Ъ FM» пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова: «В связи со смягчением противовирусных мер «Победа» возобновляет полеты, и уже с 1 июня мы начинаем летать по российским направлениям, будет совершено около 70 рейсов. Уже с 14 мая вы можете зайти на наш сайт и приобрести билеты.

Причем мы сумели снизить наш средний тариф относительно прошлогоднего летнего сезона примерно в три раза.

В нашей сетке будут привычные цены — 499 руб., 999 руб., по-прежнему будет доступен возвратный тариф. То есть если вы не уверены в том, полетите вы или нет, вы можете приобрести билет, который в случае чего можно будет вернуть.

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Представители других российских авиакомпаний не смогли оперативно прокомментировать свои планы на летний сезон. Остальные перевозчики вряд ли будут снижать тарифы, даже несмотря на текущий невысокий спрос на полеты, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов: «Спрос будет маленьким и неэластичным, но каждый выходит из ситуации по-разному. «Победа» объявила свою стратегию. В целом после того провала и тех огромных потерь, которые компании понесли за этот период, продолжают и будут еще нести, включиться в ценовую войну и летать ниже операционной прибыли — это продолжение достаточно тяжелого кризиса.

Поэтому я бы, честно говоря, не ждал на рынке низких тарифов, если рынок рассчитывает на какое-то возрождение.

Это будет такая ценовая война, которая приведет к дальнейшему увеличению концентрации на рынке, снижению конкуренции, и в перспективе, даже если сейчас цены какое-то время будут низкими, потом они все равно будут компенсированы высокими. Чудес здесь не бывает.

Ранее полеты начали возобновлять зарубежные авиакомпании. Так, нидерландская KLM стала осуществлять рейсы сразу в несколько европейских городов. Правда, с 11 мая ее пассажиры обязаны скрывать лицо маской или плотным шарфом. Американский лоукостер Frontier Airlines предложил своим пассажирам платную услугу по социальному дистанцированию в самолете. Если человек хочет, чтобы соседнее место оставалось свободным, он может заплатить от $39 до $89 в зависимости от рейса. Желающие полететь также должны быть в масках. Не исключено, что подобные санитарные меры появятся и у российских перевозчиков, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев:

«На апрель, по некой предварительной статистике, занятость кресел на рейсах была близка к 30%. То есть тех, кто реально летает, можно было рассадить по салону достаточно вольготно. Другое дело, что авиаперевозчики рассчитывают на последовательное увеличение занятости кресел. Такие меры, как ношение защитных масок, возможно, перчаток, будут предприняты в качестве обязательных для защиты здоровья пассажиров на борту. Однако гражданская авиация должна все-таки обеспечивать нормальные условия, чтобы каждый полет не являлся испытанием для пассажиров».

Российские власти ранее согласовали помощь авиакомпаниям почти на 23,5 млрд руб. Минтранс также предложил во втором полугодии выделить перевозчикам еще 30 млрд из бюджета.

Владимир Расулов.

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