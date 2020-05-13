Правительство обсуждает новые меры для граждан и бизнеса

Параллельно Белый дом пытается добиться выполнения уже принятых решений — если ранее федеральный центр был недоволен темпами доведения регионами средств на увеличение коечного фонда и закупку медицинского оборудования, то теперь претензии вызвали стимулирующие выплаты медикам: из выделенных на это 27,5 млрд руб. пока потрачено только 5,9 млрд руб.
Другой блок выплат касается поддержки семей с детьми: в понедельник президент объявил о новых выплатах в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до шести лет. На эти цели правительство планирует направить 197,2 млрд руб.— как отметил глава Минтруда Антон Котяков, эта мера поддержки охватит семьи с 22 млн детей. Также ведомство планирует до конца мая подготовить документы, необходимые для выплаты повышенных пособий по уходу за ребенком — на это планируется выделить около 7 млрд руб. На выплату же пособий малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет потребуется более 136 млрд руб.
С 18 мая должны начаться выплаты субсидий малому и среднему предпринимательству (МСП) в пострадавших отраслях — в расчете МРОТ на каждого работника. Пока, как сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, подано 307 тыс. заявлений, из которых 277 тыс. соответствуют критериям (на 1 марта компания должна состоять в реестре МСП, не находиться в процессе банкротства или ликвидации).
Как рассказал Егоров, предприятия со штатом девять сотрудников в случае сокращения хотя бы одного из них уже не могут претендовать на такую помощь. Теперь же, отметил глава ФНС, «в расчет добавляется и один человек». Кроме того, власти пошли навстречу МСП, которые опоздали со сдачей отчетности, — теперь в реестр включены компании, сдавшие отчетность по состоянию на 1 апреля, что добавило еще 70 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.
Новая же программа кредитования бизнеса будет запущена с 1 июня — как сообщил глава Минэкономики Максим Решетников, в среду ведомство внесет в Белый дом проект постановления о ее основных параметрах. Речь идет о займах, которые рассчитываются (как и в случае с субсидиями и беспроцентными зарплатными кредитами) исходя из МРОТ на одного работника — выдаваться они будут под 2% годовых на срок до полугода с погашением процентов в конце срока займа.
Если сокращения составят от 10% до 20%, то списана будет половина кредита. Предполагается, что заем будет предоставляться постепенно, потолок ежемесячной выдачи не должен превышать МРОТ на число работников. Впрочем, эту схему выдачи кредита Михаил Мишустин предложил пересмотреть и дать заемщикам возможность выбора: получать такую выплату ежемесячно или же брать по два МРОТ на человека в течение трех месяцев.
Евгения Крючкова