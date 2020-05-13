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18:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство обсуждает новые меры для граждан и бизнеса

Правительство готовит по поручению президента очередной пакет поддержки граждан и бизнеса — в частности, в среду в Белый дом будет внесен проект постановления о новых льготных кредитах под 2%, которые могут быть списаны при сохранении предприятием 90% штата.

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Источник: Правительство РФ

Параллельно Белый дом пытается добиться выполнения уже принятых решений — если ранее федеральный центр был недоволен темпами доведения регионами средств на увеличение коечного фонда и закупку медицинского оборудования, то теперь претензии вызвали стимулирующие выплаты медикам: из выделенных на это 27,5 млрд руб. пока потрачено только 5,9 млрд руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжая лечение в больнице, провел совещание по социально-экономической ситуации — по его словам, все принятые меры поддержки не будут иметь «должного эффекта», если граждане и бизнес не получат обещанные им средства вовремя. В первую очередь это замечание касается нерасторопности регионов по выплате дополнительных средств медикам, работающим с COVID-19: по данным на 12 мая, из выделенных правительством 27,5 млрд руб. израсходовано немногим более 4,5 млрд руб. Впрочем, глава Федерального казначейства Роман Артюхин заверил, что местные власти постепенно доводят эти средства до медицинских организаций: объем израсходованных средств за сутки увеличился до 5,9 млрд руб.

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Другой блок выплат касается поддержки семей с детьми: в понедельник президент объявил о новых выплатах в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до шести лет. На эти цели правительство планирует направить 197,2 млрд руб.— как отметил глава Минтруда Антон Котяков, эта мера поддержки охватит семьи с 22 млн детей. Также ведомство планирует до конца мая подготовить документы, необходимые для выплаты повышенных пособий по уходу за ребенком — на это планируется выделить около 7 млрд руб. На выплату же пособий малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет потребуется более 136 млрд руб.

С 18 мая должны начаться выплаты субсидий малому и среднему предпринимательству (МСП) в пострадавших отраслях — в расчете МРОТ на каждого работника. Пока, как сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, подано 307 тыс. заявлений, из которых 277 тыс. соответствуют критериям (на 1 марта компания должна состоять в реестре МСП, не находиться в процессе банкротства или ликвидации).

Впрочем, условия пришлось несколько скорректировать: главное требование к получателям такой поддержки заключалось в сокращении штата в апреле и мае не более чем на 10%.
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Как рассказал Егоров, предприятия со штатом девять сотрудников в случае сокращения хотя бы одного из них уже не могут претендовать на такую помощь. Теперь же, отметил глава ФНС, «в расчет добавляется и один человек». Кроме того, власти пошли навстречу МСП, которые опоздали со сдачей отчетности, — теперь в реестр включены компании, сдавшие отчетность по состоянию на 1 апреля, что добавило еще 70 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

Новая же программа кредитования бизнеса будет запущена с 1 июня — как сообщил глава Минэкономики Максим Решетников, в среду ведомство внесет в Белый дом проект постановления о ее основных параметрах. Речь идет о займах, которые рассчитываются (как и в случае с субсидиями и беспроцентными зарплатными кредитами) исходя из МРОТ на одного работника — выдаваться они будут под 2% годовых на срок до полугода с погашением процентов в конце срока займа.

После 1 декабря у предприятия будет три месяца, чтобы либо начать погашать кредит, либо обратиться за его списанием — это возможно в случае сохранения к 1 марта 2021 года 90% штата (от числа работников на 1 июня).

Если сокращения составят от 10% до 20%, то списана будет половина кредита. Предполагается, что заем будет предоставляться постепенно, потолок ежемесячной выдачи не должен превышать МРОТ на число работников. Впрочем, эту схему выдачи кредита Михаил Мишустин предложил пересмотреть и дать заемщикам возможность выбора: получать такую выплату ежемесячно или же брать по два МРОТ на человека в течение трех месяцев.

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