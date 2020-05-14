Минэкономики намерено расширить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Как сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, результаты предварительного опроса, проведенного штабом, показали, что лишь четверть опрошенных предпринимателей смогли воспользоваться существующими мерами поддержки, в то время как три четверти участников опроса не смогли этого сделать либо не знали как.
Руководитель штаба ОНФ по поддержке малого и среднего предпринимательства Евгения Лазарева рассказала, что лишь у 9% респондентов не возникло никаких проблем в получении грантов на зарплату в размере 12 130 руб. на работника. Только 30% участников мониторинга сообщили, что смогли воспользоваться кредитными каникулами.
Госпожа Лазарева считает, что необходимость поддержки бизнеса в условиях эпидемии COVID-19 должна оцениваться не только на формальном отнесении видов деятельности к перечню общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), но и на основании критерия сокращения выручки.
В ответ Максим Решетников заявил, что в последних версиях программ поддержки органы власти отходят от первоначальных ограничений в определении круга пострадавших предпринимателей. По словам министра, определение пострадавших по ОКВЭД позволило перейти к оказанию поддержки оперативно, чего не позволило бы сделать определение по снижению выручки.
Министр сообщил, что круг тех, кому будет оказываться поддержка, будет расширяться. По его словам, правительство уже уходит от ограничений по ОКВЭД.
Господин Решетников рассказал, что новую программу кредитов по ставке 2%, разработанную по поручению президента, предлагается распространить на ряд дополнительных видов деятельности, которые непосредственно ориентированы на потребительский рынок и касаются производства одежды, обуви, мебели, спорттоваров и игрушек. По его словам, в программе также смогут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации вне зависимости от видов экономической деятельности. Кроме того, буквально сегодня в перечень пострадавших отраслей были включены народные промыслы и розничная торговля через вендинговые автоматы.
«Для нас сейчас очень важный момент не только меры поддержки, но и меры по открытию экономики, — заявил Максим Решетников.— В настоящий момент мы активно работаем по требованиям Роспотребнадзора, от которых зависит в скором будущем открытие предприятий общепита».