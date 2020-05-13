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22:30 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет

Председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией — правительство решило продлить контракт с ним, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их словам, соответствующая директива была подписана несколько дней назад. Два источника «Ъ» подтвердили, что контракт может быть продлен. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. 12 мая «Ъ» отправил соответствующий запрос в правительство, но ответ пока не получил. Срок нового контракта с господином Сечиным — пять лет, как и у действующего, говорят собеседники «Ведомостей». Теперь решение за советом директоров «Роснефти», заседание которого может состояться 14 или 15 мая, пишет издание.

Игорь Сечин возглавил «Роснефть» в мае 2012 года, до этого он в течение нескольких лет был председателем совета директоров компании. Срок его первого контракта составлял три года. 24 мая 2015 года контракт был продлен на пять лет.

12 мая глава «Роснефти» на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. Он сообщил, что с учетом ситуации на глобальном нефтяном рынке в текущем году инвестиционная программа «Роснефти» будет оптимизирована на 200 млрд руб. В открытой части беседы ничего не говорилось о пролонгации контракта господина Сечина.

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