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22:06 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство

Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 408 618+91 557
Скончалось300 315+5 318
Выздоровело1 576 871+53 593
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Источник: AP 2020

Из них больше всего риску банкротства подвержены компании из сферы торговли и услуг (40%). 80% компаний ожидают, что риск обанкротиться есть и у их контрагентов.

«Кризисным явлениям подвержены не только компании, которые страдают первыми, но и их контрагенты в рамках отрасли и в производственных цепочках. Это одна из особенностей текущего кризиса», — сказал президент ЦСР Александр Синицын. По его словам, риск банкротства в этом году вдвое выше, чем в кризис 2014 года.

Согласно исследованию, среди причин возможного банкротства компании-респонденты чаще всего указывали на падение спроса, невозможность обслуживать кредит и вынужденную приостановку деятельности.

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