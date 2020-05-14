22:06 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами
Из них больше всего риску банкротства подвержены компании из сферы торговли и услуг (40%). 80% компаний ожидают, что риск обанкротиться есть и у их контрагентов.
«Кризисным явлениям подвержены не только компании, которые страдают первыми, но и их контрагенты в рамках отрасли и в производственных цепочках. Это одна из особенностей текущего кризиса», — сказал президент ЦСР Александр Синицын. По его словам, риск банкротства в этом году вдвое выше, чем в кризис 2014 года.
Согласно исследованию, среди причин возможного банкротства