05:54 (мск), источник: Известия
Как в маске: магазины пригласили полицейских для контроля за покупателями
Ритейлеры не имеют права закрыть вход людям без средств защиты, но в итоге рискуют получить штраф.
Ритейлерам грозят штрафы за бунтующих россиян, которые не соблюдают масочный режим. Магазины не могут закрыть таким покупателям вход, но понесут ответственность, если людей без средств защиты заметят контролирующие органы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Роспотребнадзор имеет право оштрафовать магазин или приостановить его работу на 90 суток за нерадивых покупателей, считают в Союзе потребителей. Ритейлеры предложили властям на первом этапе привлечь в магазины сотрудников полиции, которые помогут контролировать соблюдение масочного режима. А эксперты полагают, что проблему решит бесплатная раздача средств защиты в общественных местах.
Ритейлеры попросили государство помочь с контролем исполнения нового, масочного режима, рассказал «Известиям»
В условиях распространения коронавируса и борьбы с ним торговые сети столкнулись с риском штрафов со стороны Роспотребнадзора за то, что покупатели не носят маски в магазинах. В АКОРТ напомнили, что специальный режим профилактики заражения COVID-19 предусматривает их обязательное использование в общественных местах.
— Торговые сети могут напомнить покупателю о необходимости придерживаться режима, предложить купить маску, воспользоваться установленными санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию. Если потребитель нарушает принятые нормы, магазин имеет право обратиться в правоохранительные органы для привлечения покупателя к ответственности, в том числе — передать записи видеокамер внутреннего наблюдения, — отметил Илья Власенко.
Присутствие в торговых точках представителей власти может снять возникшее противоречие, считают в ассоциации.
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ подтвердил в разговоре с «Известиями», что у торговых сетей нет права не пустить
А инспектор Роспотребнадзора вправе наказать торговую сеть за такого посетителя, причем весьма чувствительно: сразу составить акт, вернуться через пять минут и оформить повторное нарушение. После чего работу компании приостановят на 90 дней.
Основания для наказания ритейлеров дает новая ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Штраф для юридических лиц достигает 300 тыс. рублей, при повторном нарушении — 1 млн рублей, также возможна приостановка деятельности на срок до трех месяцев.
Петр Шелищ отметил, что эту проблему можно решить, если законодательно обязать торговые сети выдавать маски и перчатки покупателям бесплатно.
Илья Власенко отметил, что у компаний нет финансовых возможностей обеспечить миллионы россиян масками: это существенная нагрузка, подчеркнул он. В АКОРТ напомнили, что ни одна страна в мире не вводила такую практику. Хотя в некоторых государствах власти выдавали маски разово, их закупали на средства из государственного бюджета. Так, во Франции гражданам выдали 10 млн масок, в
Адвокат, руководитель
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В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили, но 14 мая ведомство сообщило, что подготовлены методические рекомендации о том, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением масочного режима в торговых объектах. Документ направлен в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию.
— Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе. Силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов, — пояснили в Минпромторге.
Если магазин принял эти меры, привлекать его к ответственности нельзя, добавили в ведомстве.