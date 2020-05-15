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11:00 (мск), источник: Интерфакс

Сечин заявил о полном прекращении работы «Роснефти» в Венесуэле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Деятельность «Роснефти» в Венесуэле полностью прекращена, заявил через пресс-службу главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Компания 15 мая представила квартальный отчет по МСФО.

Источник: Reuters

«Во втором квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена», — заверил Сечин.

В результате сделки общество группы «Роснефти» со 100% долей участия стало владельцем 9,6% именных обыкновенных акций «Роснефти», говорится в пресс-релизе.

28 марта 2020 года российское правительство объявило, что приобрело у «Роснефти» активы в Венесуэле на баланс неназванной компании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.

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В тот же день Россия в лице Росимущества учредила компанию «Росзарубежнефть». Это АО, как следует из данных ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Москве 28 марта с уставным капиталом 322 млрд 752,01 млн рублей, очень большим для новой компании. Если предположить, что он оплачен акциями «Роснефти», и именно таким пакетом, которым государство расплатилось за венесуэльские активы НК, то в оценку была заложена стоимость 1 акции примерно в 317 рублей (цена закрытия торгов на «Московской бирже» перед сделкой составила 302,8 руб., средневзвешенная за полгода до объявления о сделке — 379,6 руб.).

Гендиректором компании стал Николай Александрович Рыбчук. Его полный тезка — член Совета ветеранов Анголы, был военным атташе и представителем ФСВТС России в этом африканском государстве.

14 мая стало известно, что «Росзарубежнефть» получила контроль над 80% «Национального нефтяного консорциума» (ННК), через который «Роснефть» владела крупным добывающим активом в Венесуэле. Как следует из данных ЕГРЮЛ, на этой неделе владельцем 80% ННК стало ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», которое, в свою очередь, в конце апреля перешло в собственность «Росзарубежнефти».

«РН-Охрана-Рязань» до сих пор ничем не выделялась среди других охранных структур «Роснефти» (в прошлом этот ЧОП входил в состав ТНК, которую «Роснефть» купила в 2013 году). Ее уставный капитал до последнего времени составлял 250 000 рублей. С 1 мая, параллельно со сменой собственника, он был увеличен сразу до 322,75 млрд рублей — такой же уставный капитал у самой «Росзарубежнефти», созданной государством непосредственно перед сделкой с «Роснефтью».

«Роснефть» владела 80% в ННК, остальные 20% — у «Газпром нефти». ННК — участник СП с венесуэльской PDVSA, которое разрабатывает месторождение тяжелой нефти в бассейне реки Ориноко «Хунин-6».

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