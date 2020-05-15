Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полетаПугающая пустота и новые реалии
Фоторепортажи
22Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
11:22 (мск), источник: RNS

Германия отказала «Северному потоку-2» в освобождении от правил ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) приняло решение об отказе компании Nord Stream 2 — оператора строительства газопровода «Северный поток-2» — в освобождении проекта от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом говорится в опубликованном решении регулятора.

Источник: Reuters

«Седьмая коллегия 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части “Северного потока-2”, расположенной в Германии, от регулирования», — говорится в документе.

Агентство поясняет, что необходимым условием для выведения проекта из-под действия правил Газовой директивы ЕС было завершение строительства до 23 мая 2019 года.

15 апреля 2019 года Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся правил работы морских газопроводов в Евросоюзе.

Суть внесенных поправок заключается в том, что европейские нормы в сфере регулирования транспортировки газа будут распространяться на трансграничные газопроводы, пролегающие между входящими и не входящими в ЕС странами.

Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления исключений для существующих трубопроводов.

В январе 2020 года компания Nord Stream подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку на выведение газопровода «Северный поток-2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

 Сбербанк начнёт выдавать льготные кредиты по новой программе в ближайшие недели
Доктор Мясников предупредил о новой «большой пандемии»
В России выявили 10 598 новых случаев коронавируса
В Китае произошла новая вспышка коронавируса
В России впервые выявлен повторный случай COVID-19
Россиянам предлагают землю под огороды
Сечин заявил о полном прекращении работы «Роснефти» в Венесуэле
Создана 3D-модель коронавируса (видео)
Магазины оштрафуют за покупателей без маски
Здоровье
Как сдать кровь на антитела и стать донором плазмы для больных COVID-19: теория и личный опыт Что можно сделать, чтобы помочь больным коронавирусной инфекцией, и кто подходит на роль донора.
Hi-Tech
Как сэкономить: эти хитрости мало кто знает На время карантина
Горячие темы на Авто
Короновирус 321
Будет весна, полагаете вы? 180
Размышлизмы шли шлюзами мысли замысливались и размышляли о смыслах 149
Песков в больнице с коронавирусом 80
Кино
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ» Григорий Константинопольский задумал современную адаптацию классического произведения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Некрасивые жены признанных российских красавцев
Беда, откуда не ждали: удар по россиянам
Еще помнишь «хулигана Васю»? Смотри на него в 56
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь