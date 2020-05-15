Германия отказала «Северному потоку-2» в освобождении от правил ЕС

«Седьмая коллегия 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части “Северного потока-2”, расположенной в Германии, от регулирования», — говорится в документе.
15 апреля 2019 года Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся правил работы морских газопроводов в Евросоюзе.
Суть внесенных поправок заключается в том, что европейские нормы в сфере регулирования транспортировки газа будут распространяться на трансграничные газопроводы, пролегающие между входящими и не входящими в ЕС странами.
Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления исключений для существующих трубопроводов.
В январе 2020 года компания Nord Stream подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку на выведение газопровода «Северный поток-2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.