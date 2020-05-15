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14:30 (мск), источник: Секрет Фирмы

Найден инвестор, заработавший миллионы на обвале нефтяных цен

В то время как в России десятки инвесторов Мосбиржи потеряли миллионы из-за обвала нефтяных цен, в Великобритании нашёлся трейдер, который сумел заработать более $9 миллионов, когда котировки WTI ушли в минус.

Источник: AP 2020

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Речь идёт о нефтеторговой компании из Лондона BB Energy. 20 апреля, в день обвала цен в отрицательные значения, она купила 250 000 баррелей нефти. При этом остальные участники торгов безуспешно пытались избавиться от сырья и готовы были даже заплатить тем, кто заберёт у них нефть. К закрытию торгов цена рухнула до -$37,63 за баррель.

У BB Energy оказалось весомое преимущество перед другими инвесторами — свободные нефтехранилища.

В условиях падения спроса на топливо при сохранении объёмов добычи многие хранилища оказались переполнены. Майский оборот нефти в мире оценивается в 2,43 млн баррелей — BB Energy забрала себе примерно 10% общего объёма. А вместе с нефтью получила и ту самую «приплату», чуть более $36 за каждый баррель или $9 млн за весь объём.

По данным Bloomberg, BB Energy является семейным торговым домом, который начал свою деятельность ещё в 1937 году с торговли зерном и асфальтом в Ливане. Помимо штаб-квартиры в Лондоне у компании есть офис в США. В год она обрабатывает 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Что происходит с ценами на нефть?

Как нефть в минус уходила

Кризис на нефтяном рынке начался в марте, когда страны-участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти. Её необходимость настала из-за коронавируса, который остановил предприятия по всему миру и обрушил спрос на топливо. В результате ценовой войны к концу марта Brent стоила около $22 за баррель при цене в $66 в начале 2020-го.

12 апреля странам всё же удалось договориться о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне с постепенным наращиванием в течение двух лет. Еще порядка 10 млн баррелей пообещали оставить в недрах.

Однако к тому времени многие нефтехранилища уже оказались переполнены, что стало неприятным сюрпризом для держателей фьючерсов. Покупая их, инвестор обязуется выкупить нефть по фиксированной цене к определённой дате. Если к тому моменту цена поднимается, держатель фьючерса может его выгодно перепродать. Но для получения прибыли необходимо, чтобы на рынке был спрос не на фьючерсы, а на реальный продукт.

В результате к 21 апреля, когда истекал срок торговли майскими фьючерсами, многие трейдеры обнаружили, что никто не хочет выкупать у них обязательства на майскую нефть. А поскольку физических хранилищ у большинства трейдеров нет, им пришлось продавать контракты с огромной скидкой.

Это привело к панике и обвалу рынка — впервые в истории цены на нефть оказались ниже нуля.

Московская биржа оказалась не готова к торгам по минусовым значениям и отреагировала на ситуацию полной заморозкой. Поэтому российские инвесторы не смогли избавиться от неликвидных активов и вынуждены были смотреть, как их фьючерсы превращаются в огромный долг перед брокерами.

Справка
«Кто-то зарабатывает на таком падении»: почему нефть снова дешевеет?В нефтяных компаниях настаивают, что ситуация на финансовом рынке не влияет на реальные поставки нефти.

Анатолий Круглов

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