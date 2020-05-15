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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В апреле промышленное производство в Китае резко выросло

Сегодня государственное статистическое управление КНР сообщило, что по итогам апреля промышленное производство в стране выросло на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: AFP 2020

В январе-феврале из-за эпидемии коронавируса промышленное производство сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но уже в марте по мере постепенного ослабления эпидемии и карантинных мер промышленность в Китае начала восстанавливаться — снижение к прошлому году составило всего 1,1%.

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Как отмечается в сообщении статистического управления КНР, «под сильным руководством центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Си вся нация сосредоточила свои усилия не только на предотвращении эпидемии и контроле, но и на экономическом и общественном развитии». После публикации данных о восстановлении промышленного производства в Китае основные фондовые индексы Японии, Австралии и Тайваня выросли на 0,3−1,4%.

Постепенное восстановление экономики Китая на фоне сохраняющейся неопределенности в развитых и других развивающихся странах уже стало причиной резкого оттока средств инвестфондов в Китай.

В Китае зафиксировано свыше 84 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли более 4,5 тыс. человек. В мире подтверждены 4,4 млн инфицирования коронавирусом, умерли более 300 тыс. человек, выздоровели 1,6 млн.

Евгений Хвостик

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