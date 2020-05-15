В апреле промышленное производство в Китае резко выросло

В январе-феврале из-за эпидемии коронавируса промышленное производство сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но уже в марте по мере постепенного ослабления эпидемии и карантинных мер промышленность в Китае начала восстанавливаться — снижение к прошлому году составило всего 1,1%.
Как отмечается в сообщении статистического управления КНР, «под сильным руководством центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Си вся нация сосредоточила свои усилия не только на предотвращении эпидемии и контроле, но и на экономическом и общественном развитии». После публикации данных о восстановлении промышленного производства в Китае основные фондовые индексы Японии, Австралии и Тайваня выросли на 0,3−1,4%.
Постепенное восстановление экономики Китая на фоне сохраняющейся неопределенности в развитых и других развивающихся странах уже стало причиной резкого оттока средств инвестфондов в Китай.
В Китае зафиксировано свыше 84 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли более 4,5 тыс. человек. В мире подтверждены 4,4 млн инфицирования коронавирусом, умерли более 300 тыс. человек, выздоровели 1,6 млн.