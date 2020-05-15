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16:52 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил правительству навести порядок в строительстве для ускорения его сроков

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок в ведении строительной документации, чтобы не давать возможность затягивать сооружения различных объектов.

Источник: Пресс-служба Президента России

На совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах глава государства рассказал, как обсуждал ранее строительство медицинского центра с одним из губернаторов, который говорил, что потребуется год на проектирование и еще два года на строительство.

Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, «хрипы» и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!
Владимир Путин
президент России
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«Я прошу правительство вернуться к этому как следует, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения», — поручил президент.

Глава государства считает, что лучший пример того, что можно значительно ускорить строительство, возведение медицинских центров Минобороны. Он обратил внимание на тот факт, что в Воронежской области предполагалось построить инфекционную больницу за несколько лет, но Минобороны завершит эту работу в конце июня. «Пример того, как отработало Министерство обороны — замечательный пример того, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству», — убежден Путин.

Он вновь поблагодарил оборонное ведомство и его руководство, строителей, всех, кто имел отношение к организации и завершению создания медицинских центров Минобороны. «Это очень нужная работа, сделанная в нужные, сжатые сроки с хорошим качеством. Ничего, кроме “спасибо”, нечего добавить», — заявил президент.

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