16:38 (мск), источник: Коммерсантъ
РБК: Сечин попросил Белоусова снизить тарифы «Транснефти» и РЖД
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о.
«Диспаритет в уровне тарифов относительно реалий нефтяного рынка стал очевиден», — написал Сечин. Рублевые котировки Urals в апреле 2020 года стали сопоставимы с рыночными условиями последнего крупного кризиса в декабре 2008 года, а тарифы на прокачку выросли в 2,5 раза для «Транснефти» и в 2 для РЖД, пишет он. Сечин попросил Белоусова поддержать снижение тарифов.
Источник РБК также сообщил, что письмо было написано Сечиным незадолго до его встречи с президентом. По его словам, в протоколе совещания первоначально было поручение проработать вопрос о снижении тарифов транспортных монополий, но затем оно исчезло. Вместе с тем, на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Роснефти» все же сказал, что на фоне падения цен расходы на прокачку выросли до 32% и попросил привести их «в соответствие».
Накануне советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Сечин просил почти вдвое снизить тарифы на прокачку нефти, основываясь на некорректных подсчетах — глава «Роснефти» перепутал тонны и баррели.