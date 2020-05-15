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20:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Завод Volkswagen в Калуге начал увольнять работников

Завод Volkswagen в Калуге объявил о предстоящих увольнениях сотрудников, работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает профсоюз предприятия АСМ.

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Источник: AP 2020

Желающим расторгнуть трудовой договор сегодня, 15 мая, руководство завода предлагает выплатить шесть окладов. В течение следующей недели можно будет уволиться при условии выплаты пяти окладов.

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«Достаточно много работников согласились уйти за шесть окладов. В одном из подразделений количество работников подавших заявления о расторжении трудовых договоров за шесть окладов больше, чем планировали сократить штат сотрудников. В связи с этим сегодня в конце рабочего дня будет создана комиссия, которая будет определять, кому одобрить увольнение, а кому отказать», — говорится в сообщении профсоюза. Сокращение штата на предприятии началось из-за упавшего спроса на автомобили в связи с пандемией коронавируса. Количество сотрудников, которое планируется сократить, не сообщается.

Напомним, работа автозаводов Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде была приостановлена в конце марта из-за нехватки компонентов, поставляемых из Европы. Работа предприятий была восстановлена в конце апреля.

На заводе в Калуге производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, в Нижнем Новгороде — Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. В 2019 году на заводе в Калуге было выпущено 150 тыс. автомобилей, в Нижнем Новгороде — 64 тыс. автомобилей.

Ранее из-за проблем с поставками, вызванных пандемией вируса COVID-19, в Европе и США приостановили работу десятки заводов крупных автоконцернов. О приостановке своего производства в Европе Volkswagen Group объявила 17 марта.

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