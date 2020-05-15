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15 мая, источник: RNS

Путин поручил списать налоги за II квартал малому бизнесу и НКО

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях экономики, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 15.05
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Источник: Reuters

«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 г. налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», — говорится в документе.

Речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам МСП, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

Президент озвучил предложение о списании налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО 11 мая, в ходе обращения к гражданам. По его словам, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий.

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