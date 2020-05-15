Путин поручил списать налоги за II квартал малому бизнесу и НКО

«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 г. налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», — говорится в документе.
Речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам МСП, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.
Президент озвучил предложение о списании налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО 11 мая, в ходе обращения к гражданам. По его словам, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий.