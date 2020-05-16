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Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Восстановление после кризиса займет не меньше двух лет.

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Источник: Известия

Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут вынуждены прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия». Рекордный уход с рынка будет связан с беспрецедентным кризисом, с которым сегодня столкнулись малые предприниматели. Сильнее всего пострадают сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес, непродовольственный ритейл, причем число занятых в них также сильно снизится — на 2−3 млн человек, полагают эксперты.

Тяжело как никогда

Российский бизнес еще не сталкивался с такими сложностями, как сейчас, отметил глава «Опоры России» Александр Калинин. В последние месяцы мировой экономический спад наложился на эпидемиологический кризис — эти факторы приведут к тому, что многие малые и средние фирмы будут вынуждены прекратить свою деятельность в ближайшее время, отметил он.

С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться 1 млн малых предприятий.
Александр Калинин

Он пояснил, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов МСП: ежегодно эти данные публикует ФНС на сайте Единого реестра малого и среднего бизнеса. Как ранее писали «Известия», в прошлом году в России закрылось 700 тыс. малых и средних фирм. Это произошло на фоне повышения НДС, введения контрольно-кассовой техники и общего ухудшения экономических условий.

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Александр Калинин также отметил, что сопоставимой статистики сегодня не существует: в прошлые экономические кризисы, например в 2008 году, учет количества МСП не велся.

Господдержка и самозанятые

«Известия» спросили другие бизнес-объединения о том, сколько малых и средних фирм будут вынуждены уйти с рынка до августа. Глава ТПП Серей Катырин согласился с прогнозом «Опоры России». По его словам, нынешний кризис заставляет переживать за положение малого бизнеса.

— Сегодня действительно есть основания полагать, что численность малых и средних предприятий за время эпидемии серьезно уменьшится. Оценка («Опоры России». — «Известия») близка к тому, что говорят и большинство экспертов Торгово-промышленной палаты, — заявил он «Известиям».

Однако глава ТПП подчеркнул, что многое зависит от правительственных мер по поддержке предпринимательства и от того, смогут ли ими воспользоваться все нуждающиеся.
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Пока же опросы бизнеса, которые проводит палата, показывают, что ситуация оставляет желать лучшего, категоричен Сергей Катырин. Например, большинству фирм банки отказали без объяснения причин в льготных кредитах на выплату зарплат, указал он.

Это подтверждают в том числе данные мониторинга бизнес-омбудсмена: по его информации, в первую неделю работы программы банки отклонили 152 из 158 заявок предпринимателей, но впоследствии доля отказов сократилась до 30%.

Впрочем, Сергей Катырин добавил, что из-за ухудшения экономической ситуации резко и быстро вырастет число самозанятых.

— Их количество через год заметно превысит миллион, и среди них будет много тех, кто до кризиса причислял себя к малому бизнесу, — уверен он.

В «Деловой России» тоже предсказали негативный тренд по количеству малых и средних фирм.

По нашим оценкам, до конца года не менее 15% точек по продаже товаров и услуг, работавших в начале года, прекратят существование.
Андрей Романенко
член координационного совета организации

Он объяснил это тем, что в некоторых сегментах полностью перестали работать до 100% компаний, а их выручка, даже если ограничения снимут уже в июне, еще долго не вернется к докризисным показателям.

Сберегательная модель

Сегодня в стране насчитывается 6 млн субъектов МСП, включая 2,5 млн юридических лиц и 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, сообщил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. На услуги каждого третьего из них в карантин полностью отсутствует спрос, а с учетом того, что открытие магазинов, заведений общепита и прочих сервисов без ограничения на число посетителей предполагается только на последнем этапе отмены ограничительных мер, далеко не все компании доживут до этого времени, полагает эксперт.

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Наибольшее сокращение будет в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, выставочной деятельности, непродовольственном ритейле, фитнесе, бытовых услугах, добавил Дмитрий Орехов. Восстановление деятельности МСП потребует около двух лет.

Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства может превысить отметку в 1 млн и достичь 1,3−1,8 млн, оценил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Он согласен, что под основным ударом окажется сектор услуг — вирусный фактор в этом году окажет колоссальное давление на потребительский спрос, многие домохозяйства перейдут к сберегательным моделям поведения. Прогнозирует эксперт и снижение занятости: сокращение рынка труда в МСП в этом году может составить порядка 15−25%, сообщил он.

В деловых объединениях тоже ждут резкого снижения числа сотрудников малых и средних фирм: по мнению Сергея Катырина, по итогам года сокращение будет исчисляться несколькими миллионами.

Если прогнозы подтвердятся, то на рынок труда выйдет до 2,5 млн человек, подсчитал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Это добавит к общей безработице в стране порядка 1%, полагает он.

В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что острая фаза кризиса еще не закончилась и меры поддержки не начали работать в полную силу. Там также допустили, что будут приняты дополнительные пакеты мер помощи бизнесу. В такой ситуации давать прогнозы по изменению численности субъектов МСП преждевременно, резюмировали в ведомстве.

Ранее президент объявил меры поддержки малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. Среди них — отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым взносам, мораторий на банкротство по заявлению кредиторов, возможность получить льготный заем на зарплату сотрудникам под 0%, безвозмездную субсидию в размере МРОТа на компенсацию работникам и др.

Екатерина Виноградова

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