Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут вынуждены прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские
Российский бизнес еще не сталкивался с такими сложностями, как сейчас, отметил глава «Опоры России» Александр Калинин. В последние месяцы мировой экономический спад наложился на эпидемиологический кризис — эти факторы приведут к тому, что многие малые и средние фирмы будут вынуждены прекратить свою деятельность в ближайшее время, отметил он.
С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться 1 млн малых предприятий.
Он пояснил, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов МСП: ежегодно эти данные публикует ФНС на сайте Единого реестра малого и среднего бизнеса. Как ранее писали «Известия», в прошлом году в России закрылось 700 тыс. малых и средних фирм. Это произошло на фоне повышения НДС, введения
Александр Калинин также отметил, что сопоставимой статистики сегодня не существует: в прошлые экономические кризисы, например в 2008 году, учет количества МСП не велся.
«Известия» спросили другие
— Сегодня действительно есть основания полагать, что численность малых и средних предприятий за время эпидемии серьезно уменьшится. Оценка («Опоры России». — «Известия») близка к тому, что говорят и большинство экспертов
Пока же опросы бизнеса, которые проводит палата, показывают, что ситуация оставляет желать лучшего, категоричен Сергей Катырин. Например, большинству фирм банки отказали без объяснения причин в льготных кредитах на выплату зарплат, указал он.
Это подтверждают в том числе данные мониторинга бизнес-омбудсмена: по его информации, в первую неделю работы программы банки отклонили 152 из 158 заявок предпринимателей, но впоследствии доля отказов сократилась до 30%.
Впрочем, Сергей Катырин добавил, что
— Их количество через год заметно превысит миллион, и среди них будет много тех, кто до кризиса причислял себя к малому бизнесу, — уверен он.
В «Деловой России» тоже предсказали негативный тренд по количеству малых и средних фирм.
По нашим оценкам, до конца года не менее 15% точек по продаже товаров и услуг, работавших в начале года, прекратят существование.
Он объяснил это тем, что в некоторых сегментах полностью перестали работать до 100% компаний, а их выручка, даже если ограничения снимут уже в июне, еще долго не вернется к докризисным показателям.
Сегодня в стране насчитывается 6 млн субъектов МСП, включая 2,5 млн юридических лиц и 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, сообщил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. На услуги каждого третьего из них в карантин полностью отсутствует спрос, а с учетом того, что открытие магазинов, заведений общепита и прочих сервисов без ограничения на число посетителей предполагается только на последнем этапе отмены ограничительных мер, далеко не все компании доживут до этого времени, полагает эксперт.
Наибольшее сокращение будет в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, выставочной деятельности, непродовольственном ритейле, фитнесе, бытовых услугах, добавил Дмитрий Орехов. Восстановление деятельности МСП потребует около двух лет.
Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства может превысить отметку в 1 млн и достичь 1,3−1,8 млн, оценил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Он согласен, что под основным ударом окажется сектор услуг — вирусный фактор в этом году окажет колоссальное давление на потребительский спрос, многие домохозяйства перейдут к сберегательным моделям поведения. Прогнозирует эксперт и снижение занятости: сокращение рынка труда в МСП в этом году может составить порядка 15−25%, сообщил он.
В деловых объединениях тоже ждут резкого снижения числа сотрудников малых и средних фирм: по мнению Сергея Катырина, по итогам года сокращение будет исчисляться несколькими миллионами.
В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что острая фаза кризиса еще не закончилась и меры поддержки не начали работать в полную силу. Там также допустили, что будут приняты дополнительные пакеты мер помощи бизнесу. В такой ситуации давать прогнозы по изменению численности субъектов МСП преждевременно, резюмировали в ведомстве.
Ранее президент объявил меры поддержки малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. Среди них — отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым взносам, мораторий на банкротство по заявлению кредиторов, возможность получить льготный заем на зарплату сотрудникам под 0%, безвозмездную субсидию в размере МРОТа на компенсацию работникам и др.
Екатерина Виноградова