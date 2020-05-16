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13:01 (мск), источник: РИА Новости

Предприниматели смогут узнать о доступной им поддержке по ИНН

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила новый сервис, с помощью которого предприниматели могут быстро и легко узнать обо всех доступных им мерах поддержки — теперь для этого достаточно знать только ИНН. Сервис доступен на сайте ФНС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 559 930+115 260
Скончалось308 038+5 545
Выздоровело1 646 444+57 586
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Источник: Reuters

Предпринимателю достаточно ввести ИНН в специальное окошко — и сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки.

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Он автоматически проверяет возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса.

Подробнее о мерах поддержки пострадавших организаций и предпринимателей, а также о порядке получения субсидии можно узнать на специальных страницах на сайте ведомства «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и «Субсидии для малого бизнеса».

Власти РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли целый рад мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а так де предприятий в наиболее пострадавших отраслях. В частности, компаниям предоставляются отсрочки и рассрочки налоговых платежей, введен мораторий на банкротство и проверки бизнеса, продлены сроки сдачи отчетности и меры взыскания, а для предпринимателей в пострадавших отраслях предусмотрены меры прямой поддержки.

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