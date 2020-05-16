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19:19 (мск), источник: Коммерсантъ

ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности. Цены на активы остаются уязвимыми на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 586 915+88 336
Скончалось309 184+4 553
Выздоровело1 656 497+38 136
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Источник: AP 2020

«Неопределенность все еще остается высокой, и рынки остаются волатильными по сравнению с историческими нормами, что предполагает возможность дальнейшего снижения цен, если ситуация будет развиваться хуже, чем ожидалось», — говорится в документе.

Ведомство отметило, что рынку недвижимости, в том числе коммерческой, нужно больше времени для того, чтобы отреагировать на изменения в экономической ситуации. Эта отрасль может оказаться под серьезным давлением.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может испытать «продолжительное воздействие» от негативных последствий пандемии коронавируса. По его словам, «масштабы и темпы экономического спада не имеют прецедентов со времен Второй мировой войны».

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