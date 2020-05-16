ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

«Неопределенность все еще остается высокой, и рынки остаются волатильными по сравнению с историческими нормами, что предполагает возможность дальнейшего снижения цен, если ситуация будет развиваться хуже, чем ожидалось», — говорится в документе.
Ведомство отметило, что рынку недвижимости, в том числе коммерческой, нужно больше времени для того, чтобы отреагировать на изменения в экономической ситуации. Эта отрасль может оказаться под серьезным давлением.
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может испытать «продолжительное воздействие» от негативных последствий пандемии коронавируса. По его словам, «масштабы и темпы экономического спада не имеют прецедентов со времен Второй мировой войны».