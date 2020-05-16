Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов

«С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона. В то же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира», — сказал Эрсой в эфире телеканала NTV.
«Внутренние перелеты могут возобновиться уже в конце мая, если общество будет тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, и если данные по распространению коронавируса будут продолжать снижаться. Мы не закрывали отели, они сами вынуждены были закрыться
Он отметил, что турецкие власти разработали детальную программу сертификации отелей в плане