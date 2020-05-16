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19:41 (мск), источник: РИА Новости

Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 586 915+88 336
Скончалось309 184+4 553
Выздоровело1 656 497+38 136
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Источник: Reuters

«С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона. В то же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира», — сказал Эрсой в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что внутренний туризм в стране может быть возобновлен 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан.

«Внутренние перелеты могут возобновиться уже в конце мая, если общество будет тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, и если данные по распространению коронавируса будут продолжать снижаться. Мы не закрывали отели, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были введены другие ограничения в связи с пандемией», — сказал министр.

Он отметил, что турецкие власти разработали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности. «В мире это первый такой опыт, и после нас страны ЕС решили провести такую же работу у себя», — добавил Эрсой.

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