06:24 (мск), источник: Известия
Никакого праздника: ивент-индустрия потеряла до 90% прибыли
Две трети организаций по проведению торжеств перешли на
«Известия» спросили представителей малого бизнеса в
Нельзя сказать, что заказов нет, но большинство из них — девять из десяти — аннулируются.
— Распространенная ситуация: родители хотят поздравить ребенка, у которого день рождения. Домашние узнают, что ожидается прибытие «кого-то там, со стороны», и начинается истерика. Клиент пока не готов. Население очень нервозно. Хотя весь реквизит аниматоров у нас чистится, костюмы подвергаются обработке, мы носим маски. Равно как клиент боится, что к нему в дом принесут заразу, так же и мы боимся, что выйдем из дома с заразой, — сообщила она.
Виктории Леоновой из Липецка пришлось перепрофилировать свой бизнес по проведению мероприятий в
— Мы семейная компания, над запасным планом долго не думали, — поделилась Виктория. — В прайсе была доставка шариков и праздничной атрибутики — мы его расширили, ввели услугу упаковки подарков, акции придумали. Надеемся удержаться на плаву. Заказы есть, но мало. В сравнении с мартом — процентов на 30 мы просядем по итогам апреля.
В преддверии сезона выпускных вечеров в подвешенном состоянии оказались профессиональные ведущие. Заказы поступают, но не все готовы связываться с предоплатой. Алина Курамшина, организатор и ведущая торжеств, из Казани рассказала «Известиям», что и она, и коллеги терпят убытки.
— Проводить выпускной онлайн будут далеко не все, — поделилась Алина. — В случае продления ограничений большая часть мероприятий по случаю выпускного будет просто отменена. Мы пострадаем, конечно, но торжество по скайпу — это совершенно не то. Дети устали от вебинаров, удаленного обучения, они вряд ли будут рады, если и выпускной вечер придется провести перед монитором.
Многие организации
Юлия Жоля, исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), подтвердила «Известиям», что отрасль переживает непростые времена. Всем ее участникам так или иначе придется перестроить бизнес, освоить смежные профили.
Вообще, организаторы мероприятий — люди особенные. Они стрессоустойчивы, умеют стратегически мыслить, и у них очень сильно развит организаторский дух.
Плюс большой опыт проектной работы. Имея такие навыки, организатору проще перестроиться, чем представителю другой отрасли. И сейчас, когда складывается абсолютно безрадостная для нашей индустрии ситуация, процентов 70 компаний в России как раз этим занимаются — изучают новые профессии, перепрофилируют бизнес — рассуждает Юлия Жоля.
Сколько из них вернется к
Первый крупный проект, отмененный в стране по причине коронавируса, должен был состояться 3 февраля — это Российский инвестиционный форум в Сочи. Основная масса мероприятий начала отменяться 20 февраля: гораздо раньше, чем был объявлен режим самоизоляции. Если учесть, что январь обычно — месяц «для раскачки», можно сделать вывод, что 2020-й начался для
В событийной отрасли порядка восьми разных направлений: коммуникационная, выставочная, конгрессная, концертная индустрии, а также спортивные, выездные, социокультурные и частные мероприятия. И все они сегодня себя чувствуют
Например, выставочная и концертная деятельность. Те, кто в диалоге с властью не участвует, увы, чувствуют себя брошенными.
— Мы признаны пострадавшей индустрией по всем статьям, но компаний, которым государство помогает, — единицы, — отметила Юлия Жоля.
Микропредприятиям перестроиться проще, чем неповоротливым гигантам индустрии. Самый распространенный кризисный путь в сложившейся ситуации — уйти в онлайн, и удачные примеры тому есть.
Но существуют и направления, которые «встали мертвым грузом». Это те, в которых бизнес построен на работе с активами — например, выставочным оборудованием, декорациями, тентами и прочим. Их сдача в аренду сейчас остановлена — в онлайн стенды не перенесешь.
В НАОМ опасаются, что внутренние перенастройки индустрии приведут к появлению в ней большого количества непрофессиональных, но платежеспособных компаний,
Когда кризис закончится, в него придет большое количество новичков. Уволенные из
— 13−15 лет назад, чтобы организовать
Сейчас профильные ассоциации обратились к большому бизнесу с инициативой о сотрудничестве, отметила она. Попросили об упрощении системы фильтров и переходе на предоплату проектов, чтобы стабилизировать рынок.
«Ощущения дна» у представителей
Екатерина Огородник