Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Чеснок спасал от холеры, а поленом «убивали» тифКак в русских деревнях боролись с эпидемиями
Фоторепортажи
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
16Салют раскрасил небо Москвы
06:24 (мск), источник: Известия

Никакого праздника: ивент-индустрия потеряла до 90% прибыли

Две трети организаций по проведению торжеств перешли на интернет-продажи и коучинг.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 17.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 634 068+91 316
Скончалось311 781+4 085
Выздоровело1 693 197+56 129
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Из-за эпидемии коронавируса 70% участников профсообщества ивент-индустрии пришлось осваивать смежные профили работы, сообщили «Известиям» в Национальной ассоциации организаторов мероприятий. А потери доходов в этой сфере, по оценкам самих компаний, составили 70−90%. Несмотря на то что отрасль попала в перечень пострадавших от коронавируса, на помощь от государства могут рассчитывать далеко не все ее участники. Эксперты прогнозируют сильное сжатие рынка. Тем, кто не обанкротится, после снятия ограничений придется начинать с нуля.

Аниматор в маске

«Известия» спросили представителей малого бизнеса в ивент-сфере о том, как много они недосчитались с 1 апреля 2020 года. Цифры разнятся в зависимости от профиля и масштабов предприятия. Например, сеть «Кидс-аниматоры. Организация детских праздников», которая представлена в 28 регионах России, потеряла 70% прибыли, а в некоторых субъектах — до 90%, рассказала ее руководитель Мария Дунаевская.

Нельзя сказать, что заказов нет, но большинство из них — девять из десяти — аннулируются.
Мария Дунаевская

— Распространенная ситуация: родители хотят поздравить ребенка, у которого день рождения. Домашние узнают, что ожидается прибытие «кого-то там, со стороны», и начинается истерика. Клиент пока не готов. Население очень нервозно. Хотя весь реквизит аниматоров у нас чистится, костюмы подвергаются обработке, мы носим маски. Равно как клиент боится, что к нему в дом принесут заразу, так же и мы боимся, что выйдем из дома с заразой, — сообщила она.

Читайте также
Отпуск после COVID-19: куда можно будет поехать на отдых этим летом

Виктории Леоновой из Липецка пришлось перепрофилировать свой бизнес по проведению мероприятий в интернет-магазин, чтобы пережить непростые времена.

— Мы семейная компания, над запасным планом долго не думали, — поделилась Виктория. — В прайсе была доставка шариков и праздничной атрибутики — мы его расширили, ввели услугу упаковки подарков, акции придумали. Надеемся удержаться на плаву. Заказы есть, но мало. В сравнении с мартом — процентов на 30 мы просядем по итогам апреля.

В преддверии сезона выпускных вечеров в подвешенном состоянии оказались профессиональные ведущие. Заказы поступают, но не все готовы связываться с предоплатой. Алина Курамшина, организатор и ведущая торжеств, из Казани рассказала «Известиям», что и она, и коллеги терпят убытки.

Чтобы выстоять в трудное время, многие ушли в обучение, проводят мастер-классы для коллег и живут с надеждой, что привычный заработок у них в этом году все же вернется.
Читайте также
Европа хочет на пляжи. Как ЕС будет спасать туристический сезон от коронавируса

— Проводить выпускной онлайн будут далеко не все, — поделилась Алина. — В случае продления ограничений большая часть мероприятий по случаю выпускного будет просто отменена. Мы пострадаем, конечно, но торжество по скайпу — это совершенно не то. Дети устали от вебинаров, удаленного обучения, они вряд ли будут рады, если и выпускной вечер придется провести перед монитором.

Многие организации ивент-индустрии отметили, что работают на последних ресурсах. Ведь торжества — это первое, от чего люди отказываются во времена испытаний: настроение у клиентов совсем не праздничное.

Год без бизнеса

Юлия Жоля, исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), подтвердила «Известиям», что отрасль переживает непростые времена. Всем ее участникам так или иначе придется перестроить бизнес, освоить смежные профили.

Вообще, организаторы мероприятий — люди особенные. Они стрессоустойчивы, умеют стратегически мыслить, и у них очень сильно развит организаторский дух.
Юлия Жоля
исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ)

Плюс большой опыт проектной работы. Имея такие навыки, организатору проще перестроиться, чем представителю другой отрасли. И сейчас, когда складывается абсолютно безрадостная для нашей индустрии ситуация, процентов 70 компаний в России как раз этим занимаются — изучают новые профессии, перепрофилируют бизнес — рассуждает Юлия Жоля.

Читайте также
«Надо понять, в какой реальности мы существуем»

Сколько из них вернется к ивент-менеджменту, зависит от их успехов на новых поприщах, а также от того, как скоро в нашу жизнь вернутся массовые мероприятия, отметила эксперт. Профсообщество не строит иллюзий: до конца года крупных проектов, скорее всего, не будет. Под вопросом даже мероприятия среднего масштаба. Когда самоизоляция закончится, страх собираться вместе в больших и не очень больших компаниях останется. Через сколько он уйдет насовсем, никто не понимает.

Первый крупный проект, отмененный в стране по причине коронавируса, должен был состояться 3 февраля — это Российский инвестиционный форум в Сочи. Основная масса мероприятий начала отменяться 20 февраля: гораздо раньше, чем был объявлен режим самоизоляции. Если учесть, что январь обычно — месяц «для раскачки», можно сделать вывод, что 2020-й начался для ивент-индустрии как год без бизнеса.

В событийной отрасли порядка восьми разных направлений: коммуникационная, выставочная, конгрессная, концертная индустрии, а также спортивные, выездные, социокультурные и частные мероприятия. И все они сегодня себя чувствуют по-разному.

По мнению Юлии Жоля, те, кто находится в диалоге с властью, скорее всего, получат какую-то поддержку от государства.

Например, выставочная и концертная деятельность. Те, кто в диалоге с властью не участвует, увы, чувствуют себя брошенными.

Новость
Похудей дома, как звезда: что помогает кумирам оставаться в форме

— Мы признаны пострадавшей индустрией по всем статьям, но компаний, которым государство помогает, — единицы, — отметила Юлия Жоля.

Микропредприятиям перестроиться проще, чем неповоротливым гигантам индустрии. Самый распространенный кризисный путь в сложившейся ситуации — уйти в онлайн, и удачные примеры тому есть.

Но существуют и направления, которые «встали мертвым грузом». Это те, в которых бизнес построен на работе с активами — например, выставочным оборудованием, декорациями, тентами и прочим. Их сдача в аренду сейчас остановлена — в онлайн стенды не перенесешь.

Обнулившиеся

В НАОМ опасаются, что внутренние перенастройки индустрии приведут к появлению в ней большого количества непрофессиональных, но платежеспособных компаний, из-за которых многое придется начать с нуля. После выхода из режима повышенной готовности рынок сильно сожмется, останутся самые упрямые и везучие. Происходящее в профсообществе называют модным словом «обнуление». Оно покачнет сложившееся равновесие конкуренции. В каждом городе страны были определенные лидеры. Отношения выстроены, рынок поделен.

Новость
«Многие считают онлайн-бизнес халявой»: реальная история об удаленке во время карантина

Когда кризис закончится, в него придет большое количество новичков. Уволенные из бизнес-структур сотрудники начнут создавать свои компании — и это только будет частью перестройки системы, считает эксперт. Компании смежных профилей, например, из диджитал-сферы, тоже хлынут на рынок, едва станет ясно, что клиенты снова готовы платить деньги. Для них это будет нетрудно, как развитие их портфеля, а для существующих ивент-компаний появится сложная конкуренция. Зайдя на эту территорию с деньгами, новые игроки рынка смогут предлагать клиенту постоплатные проекты. Те, кто финансово обесточен вирусом и кризисом, такую роскошь себе смогут позволить еще не скоро.

— 13−15 лет назад, чтобы организовать ивент-компанию, требовались мозги и компьютер с интернетом, — заключила Юлия Жоля. — В последние пять лет этого стало недостаточно. Необходим целый набор факторов и компетенций, который фильтрует рынок. Это нормально. Большинство компаний не сможет выполнять докризисные условия этого фильтра. Мы серьезно откатились назад и начнем всё сначала.

Сейчас профильные ассоциации обратились к большому бизнесу с инициативой о сотрудничестве, отметила она. Попросили об упрощении системы фильтров и переходе на предоплату проектов, чтобы стабилизировать рынок.

По словам эксперта, есть одна важная ценность, которую игроки рынка до сих пор предлагали заказчикам, — производство интеллектуального продукта и уникальная проектная экспертиза. Связанных с этим навыков ни один кризис и ни один вирус отнять не способны.

«Ощущения дна» у представителей ивент-индустрии пока нет — наоборот, такое чувство, что начали падать в яму и где-то в воздухе застыли. Встали на паузу. И на ней пытаются двигаться дальше, добавила эксперт.

Екатерина Огородник

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
5 шагов для приближения окончания карантина
 Что плохо стоит: держать велосипед вне квартиры становится опасно
Инструкция по выживанию: средний класс может забыть об отдыхе за границей
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Коронавирус COVID-19: главные события 16 мая
Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Bloomberg изменил название статьи о смертности в России
В США заявили о полностью блокирующем коронавирус антителе
Коронавирус изменит жизнь людей. Как подготовиться к переменам
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp И как понять, что вас заблокировали
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 602
Роскомнадзор предупреждает. 271
Вот мне интересно. 125
Замена масла "по времени", а не по пробегу... 69
Кино
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами Даже самая обычная с виду лачуга может оказаться обителью древних тайн — что уж говорить о старинных поместьях, загадочных приютах и пряничных домиках, которые заманили к себе героев мистических фильмов из нашей подборки
Новости партнеров
Пройди опрос и узнай о поправках в Конституцию РФ
Смерть по графику? Как выдернутая из контекста фраза стала фейком недели
Жители страны решили, как бороться с вирусом
Твое право на труд
Популярные темы на «Детях»
Self-made woman 343
Сух. пайки 190
Просто интересно про чих. 124
Чем Вы успокаиваетесь в период самоизоляции от наплыва негатива и страхов? 118
Леди
Елена Захарова показала точеную фигуру в платье балерины Актриса вспомнила о детских мечтах.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь