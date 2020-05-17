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17:38 (мск), источник: Московский комсомолец

Россиян ждет бум банкротств: закон упростил путь в долговую яму

Как быть человеку с кредитной удавкой на шее, которую не сбросишь? В принципе, выход один — получить официальный статус банкрота.

Источник: Reuters

Он дает шанс на списание либо реструктуризацию большей части непосильного долга. Однако до последнего времени эта процедура была настолько громоздкой и затратной, что должники прибегали к ней крайне редко. И вот только сейчас появилась новая версия законопроекта о внесудебном банкротстве физлиц, упрощающая ее, по замыслу авторов, до предела. Предполагается, что ею будут заниматься всего две инстанции — приставы и многофункциональные центры (МФЦ). Плюс, услуга полностью бесплатная. Впрочем, напоминают опрошенные «МК» эксперты, простота порой бывает хуже воровства: слишком облегченная процедура чревата злоупотреблениями и мошенничеством.

Процедурой персонального банкротства смогут воспользоваться заемщики с непогашенными обязательствами от 50 тысяч до полумиллиона рублей.
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Законопроект о внесудебном банкротстве граждан, изначально внесенный в Госдуму в сентябре 2019 года и принятый в первом чтении в феврале 2020-го, потребовал серьезной доработки. В том виде он был нежизнеспособен. В конце марта президент Путин рекомендовал нижней палате совместно с правительством упростить документ до 17 апреля, подготовив его ко второму чтению. Однако в срок уложиться не удалось.

В новой редакции, во многом благодаря усилиям ЦБ, радикально снижены требования к потенциальным банкротам. В частности, оставлено одно условие — исполнительное производство должно быть закрыто из-за отсутствия у должника какого-либо имущества. Размер и состав требований значения не имеет. Теперь не нужно обладать официальным статусом безработного, не нужно, чтобы доход на каждого члена семьи был ниже регионального прожиточного минимума (в течение трех и более месяцев).

На процедуру отводится шесть месяцев, на это время приостанавливается взыскание с гражданина долгов.

Ранее предполагалось, что услугу будут оказывать арбитражные управляющие, нотариусы и МФЦ. А сейчас решено остановиться на приставах и МФЦ.

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Вдохновит ли все это людей, оставшихся без средств для погашения долга, — большой вопрос. При должной реализации процедура может стать компромиссом между интересами заемщиков и кредиторов, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Вместе с тем, по его словам, идеальной с точки зрения удобства и эффективности ее не назовешь. Например, в случае с МФЦ необходимо предусмотреть возможность подачи заявления через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), с автоматическим уведомлением всех кредиторов.

Мехтиев напоминает, что еще до наступления «коронакризиса» количество потенциальных банкротов среди физических лиц составляло по разным оценкам от 750 тысяч до 900 тысяч человек. Однако через процедуру за все годы существования такой опции прошли менее 170 тысяч. Почти сразу выявилось «бутылочное горлышко» — расходы на арбитражных управляющих. Хорошо, конечно, что процесс максимально упрощается. Однако при этом могут появиться не только желающие скрыть имущество и потом объявить себя банкротами, но и разного рода «консультанты», которые станут предлагать услуги по уходу от долгов.

«Введение упрощенной процедуры банкротства для тех граждан, кто прошел исполнительное производство с небольшими долгами, — мера оправданная и назревшая, — говорит исполнительный директор юридического бюро “Падва и Эпштейн” Антон Бабенко. — Сразу после появления в 2015 году в России соответствующих правил стало ясно, что в судебном порядке сделать ее дешевой и доступной невозможно».

А исключить злоупотребления просто — для этого надо оставить за кредиторами право инициировать переход в судебную процедуру. В случае, если они готовы ее финансировать.

Не надо забывать: если человек подал на банкротство (а это — крайний случай), больше он кредитов взять не сможет, путь в банки ему отныне заказан, отмечает старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. Соответственно, многие заемщики продолжат любой ценой реструктуризировать свои долги, перекредитовываться, чтобы в дальнейшем сохранить доступ к финансовым ресурсам. Так что едва ли России ждет бум банкротств среди физлиц. С другой стороны, было бы действительно неплохо разгрузить суды, зачастую отягощенные малозначимыми делами.

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