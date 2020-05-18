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02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Источник: AP 2020

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель. До такого уровня цена поднималась на 01:01 по московскому времени. В последний раз нефть торговалась выше 33 долларов за баррель 13 апреля 2020 года.

Цена нефти WTI с поставкой в июле также поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 17 марта. На 01.01 по московскому времени июльские фьючерсы WTI дорожали на 1,80 процента, до 30,05 доллара.

15 мая цены на нефть пошли в рост и пробили отметку в 32 доллара за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Июльские фьючерсы на эталонную смесь Brent тогда поднялись до 32,2 доллара за баррель, подорожав на 3,3 процента.

Цены на нефть вернулись к росту после того, как 1 мая начала действовать восстановленная сделка в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи. Кроме того, позитивно на ценах отразилось решение сразу нескольких стран, в том числе Саудовской Аравии, добровольно дополнительно сократить добычу.

В Международном энергетическом агентстве ранее заявили, что хотя эффект от предпринятых мер уже ощутим, их все же мало для того, чтобы полностью стабилизировать ситуацию на рынке.

Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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