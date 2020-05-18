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13:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Условия торговли спиртным могут ужесточить

После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Опоры России», около половины субъектов РФ прорабатывают более жесткие требования, установив минимальную площадь залов для таких точек 50 кв. м, что ставит под угрозу работу полноценных ресторанов. Только в Подмосковье это грозит закрытием 3 тыс. точек и усугубит положение отрасли, уже пострадавшей от мер по борьбе с COVID-19.

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Законодательные власти около половины регионов РФ прорабатывают вопрос запрета продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах в жилых домах с залом обслуживания менее 50 кв. м, сообщил «Ъ» председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. В некоторых субъектах, включая Севастополь, Брянскую область и Подмосковье, соответствующие законопроекты уже приняты в первом чтении. По словам Небольсина, почти все регионы могут ввести собственные ограничения по этому вопросу до конца мая.

Федеральный законопроект, дающий субъектам право самостоятельно регулировать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах, вступил в силу 5 мая. Документ вводит запрет на реализацию спиртного для точек с залом обслуживания посетителей менее 20 кв. м. Как отмечает Алексей Небольсин, это уже решает проблему так называемых наливаек.

Но региональные меры в текущем виде могут коснуться полноценных ресторанов общей площадью около 120 кв. м с учетом кухни, склада и прочего, предупреждает он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров подтверждает этот вывод. По его словам, заниматься увеличением зала обслуживания в таком случае никто не будет: проще открыть новое предприятие. Но подобные запреты в целом заставят многих задуматься, нужно ли запускать бизнес, указывает Бухаров.

По оценкам «Опоры России», только в Подмосковье около 3 тыс. точек общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 50 кв. м.

Как отмечают в организации, всего право на торговлю алкоголем в стране есть примерно у 28−30 тыс. ресторанов, кафе и баров в жилых домах. Учитывая, что на спиртное приходится до 40−50% выручки предприятий общепита, ужесточение требований к минимальной площади зала сделает работу подпавших под ограничения точек нерентабельной, говорит Небольсин.

По его словам, такие меры дополнительно ухудшат положение отрасли, которая и так серьезно пострадала от ограничительных мер по борьбе с COVID-19. В результате после карантина может открыться еще меньше точек, рынок общепита просядет сильнее, сократятся поступления от аренды и налогов, перечисляет Алексей Небольсин. В Минпромторге на вопросы «Ъ» не ответили. Представитель Московской областной думы отметил, что законопроект может быть скорректирован.

Президент Союза производителей алкогольной продукции (включает Roust, Beluga Group и другие) Игорь Косарев уверен, что подобные ограничения приведут к росту потребления нелегального алкоголя.
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По его словам, после введения минимальной площади для магазинов, имеющих право на продажу спиртного, и удорожания соответствующих лицензий количество легальных точек с алкоголем сократилось в два раза — с 400 тыс. до 200 тыс. магазинов. А оставшиеся без лицензий точки начали торговать поддельной продукцией в обход кассы, указывает он.

По словам Косарева, сегодня около 30% спиртного на российском рынке — нелегальная продукция, для борьбы с которой стоило бы снизить размер акциза и стоимость алкогольных лицензий, что привело бы к росту легального рынка хотя бы до 95%. «И уже потом можно заниматься ограничениями разного рода», — указывает он. По мнению Алексея Небольсина, для борьбы с шумом в жилых домах, к примеру, достаточно ограничений на торговлю алкоголем по времени. В текущем виде, подчеркивает он, региональные инициативы напоминают борьбу с самим общепитом.

Анатолий Костырев

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