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09:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Предприниматели назвали самые пострадавшие отрасли из-за COVID-19

Представители малого и среднего бизнеса считают наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью ресторанное дело, показал опрос разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть у РБК). Такой ответ дали 82,9% опрошенных.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 718 033+69 248
Скончалось315 283+3 254
Выздоровело1 735 501+36 545
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Источник: AP 2020

На втором месте оказалась индустрия моды и красоты — 61,6%, на третьем производственная сфера — 48,5%. Легче всего, по мнению опрошенных, кризис переживает IT-индустрия (81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).

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При этом 83% опрошенных не надеются на помощь со стороны государства. С мнением о том, что бизнесу помогут или начали помогать власти, согласны только 5,2%. Среди возможных путей для спасения бизнеса они назвали переход в онлайн и автоматизацию процессов (34%), перевод части сотрудников на постоянную удаленку и частичный отказ от офисов (21,3%).

Напомним, на фоне COVID-19 власти приняли ряд мер по поддержке граждан и бизнеса. Как ранее писал «Ъ», правительство сейчас завершает работу над третьим пакетом помощи. Однако с получением помощи возникли проблемы. Как сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, субсидиями на решение неотложных задач и выплату зарплат смогут воспользоваться лишь 28,4% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Он предложил расширить список тех, кто может претендовать на поддержку.

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