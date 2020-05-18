Предприниматели назвали самые пострадавшие отрасли из-за COVID-19

На втором месте оказалась индустрия моды и красоты — 61,6%, на третьем производственная сфера — 48,5%. Легче всего, по мнению опрошенных, кризис переживает
При этом 83% опрошенных не надеются на помощь со стороны государства. С мнением о том, что бизнесу помогут или начали помогать власти, согласны только 5,2%. Среди возможных путей для спасения бизнеса они назвали переход в онлайн и автоматизацию процессов (34%), перевод части сотрудников на постоянную удаленку и частичный отказ от офисов (21,3%).
Напомним, на фоне COVID-19 власти приняли ряд мер по поддержке граждан и бизнеса. Как ранее писал «Ъ», правительство сейчас завершает работу над третьим пакетом помощи. Однако с получением помощи возникли проблемы. Как сообщил