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10:02 (мск), источник: Ведомости

Банки предупредили об угрозе случайных взысканий с алиментов

Ассоциация банков России (АБР) направила письма в Минюст и ЦБ с просьбой уточнить условия маркировки доходов россиян, не подлежащих взысканию, сообщает РБК со ссылкой на текст письма.

Источник: РИА "Новости"

В АБР обращают внимание, что россияне обычно перечисляют добровольно выплачиваемые алименты по номеру телефона и у них нет возможности маркировать эти переводы. Банки просят уточнить, несут ли они ответственность за ошибочное взыскание с алиментов.

С 1 июня работодатели и сотрудники, ответственные за социальные выплаты, должны прописывать код дохода — по нему банки должны будут определять, какая часть дохода не подлежит взысканию судебными приставами. АБР просит уточнить, должны ли клиенты банков сами маркировать платежи по алиментам. Ассоциация также просит Минюст не наказывать банки за нарушения, связанные с несоблюдением новых правил маркировки, в течение трех месяцев после вступления поправок в силу.

ВТБ и Россельхозбанк заявили РБК, что готовы фильтровать денежные поступления на счета клиентов, чтобы защищать их от взысканий. В ВТБ для этого введут поле «тип перевода» с фиксированным списком вариантов перевода. В Россельхозбанке заявили, что банк заинтересован довести сведения об угрозах взысканий «путем размещения необходимой информации, например, на сайте банка».

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