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13:50 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для организации воздушных перевозок, согласно им, авиакомпании не должны заполнять более 50% посадочных мест на борту и рассаживать пассажиров «через одного» в шахматном порядке.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 731 987+73 336
Скончалось315 496+3 257
Выздоровело1 740 096+35 458
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Источник: AP 2020

«При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета (количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест)», — говорится в письме Роспотребнадзора в адрес Минтранса и Росавиации.

Кроме того, на этапе регистрации на рейс нужно «исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу». Отмечается, что «непосредственной близостью» считается также расположение двух кресел непосредственно одно за другим.

Таким образом, рядом с пассажиром не должно быть других пассажиров сбоку, на таком же кресле на ряд впереди и на ряд позади.

Ведомство отмечает, что такие нормы закреплены в методических рекомендациях Роспотребнадзора от 8 мая.

Коронавирусные рекомендации для авиаперевозчиков

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13 мая рекомендации для авиационной отрасли были опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора. В них сообщалось, в частности, что на борту каждого воздушного судна должен быть запас масок и перчаток на каждого члена экипажа и пассажира, причем с учетом длительности полета и необходимости менять маски каждые три часа. Перед входом на борт пассажирам предложат обработать руки антисептиком и при необходимости выдадут маску и перчатки.

Бортпроводники должны быть в масках и перчатках в течение всего полета, своевременно их менять, мыть руки, обрабатывать кожу антисептиками и соблюдать меры личной гигиены. Перед каждым рейсом весь экипаж должен проходить проверку температуры тела, членов экипажа с высокой температурой или признаками инфекционного заболевания к полету не допустят. После полета экипажи будут размещаться на отдых в гостиницах так, чтобы исключить лишние контакты.

Всем пассажирам еду в полете будут давать только в одноразовой посуде. Использованную посуду выбросят только после дезинфекции. Бортпроводники также будут отдельно собирать в пластиковые пакеты использованные маски и перчатки.

Наконец, салон воздушного судна будет тщательно дезинфицироваться, особое внимание должно быть уделено поверхностям, которых часто касаются пассажиры — это поручни, перила, ручки, выключатели. Кухни и туалеты будут дезинфицировать каждые два часа.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что после снятия ограничений на полеты в самолетах будет действовать повышенный режим защиты: использование масок, перчаток и обеззараживание воздуха.

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