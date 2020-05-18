22:22 (мск), источник: Известия
В ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции
Банк России ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции. Об этом говорится в материалах, опубликованном на сайте регулятора 18 мая.
«В апреле 2020 года годовая инфляция составила 3,1%, что на 0,6% выше, чем в марте. Ускорение текущего роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в I квартале ослаблением рубля. В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета — осени 2019 года», — говорится в сообщении.
При этом по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса, отметили в регуляторе.
Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция по итогам года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет держаться на уровне около 4%.
6 апреля Росстат сообщил, что инфляция в марте составила 0,6%. Такого значения инфляция достигла на фоне ажиотажного спроса потребителей на продукты питания и товары первой необходимости в условиях распространения коронавируса.