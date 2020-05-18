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22:51 (мск), источник: РИА Новости

Курс рубля вырос вслед за нефтью

МОСКВА, 18 мая- РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно рос против доллара вслед за нефтяными котировками. Курс доллара расчетами «завтра» на 21.54 мск снижался на 81 копейку, до 72,77 рубля. Курс евро упал на 17 копеек и составил 79,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

ЦБ: $ 72.9798   -0.23 € 78.9422   -0.19 ММВБ: $ 72.7025   -0.88 € 79.3600   -0.26
Источник: РИА Новости

Ранее в понедельник доллар снижался до 72,57 рубля — это минимальный показатель с 13 марта, евро падал до 78,72 рубля — минимума с 6 марта.

Российская валюта в течение торгов понедельника уверенно росла на фоне активизации глобального спроса на рисковые активы, но главный импульс пришел от рынка нефти, который в течение дня и вечером прибавлял семь процентов.

Трейдеры оценивают возможность восстановления спроса на черное золото по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса также поддерживает снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.

Прогнозы

Во вторник курс рубля будет колебаться в диапазоне 72,5−73,5 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании «БКС Премьер».

По его мнению, волатильность на нефтяном рынке может возрасти на этой неделе, так как инвесторы опасаются повторения ситуации с майскими фьючерсами на WTI, когда цены были выведены в отрицательную зону.

Как отмечает Валерий Емельянов из компании «Фридом финанс», американская валюта не смогла удержаться выше 73 рублей, а в отдельные минуты вплотную подходила к отметке 72,5, .

«Ближайшая цель падения доллара — 72 рубля. Если российская валюта сумеет продавить эту планку, то мы сможем увидеть 71,4 рубля за доллар. Это может случиться в течение текущей недели и, вероятно, будет происходить более плавно, чем сегодня», — сказал он.

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