12:03 (мск), источник: Газета.Ру
«Зазвенел набат»: Чубайс призвал слезать с «нефтяной иглы»
Чубайс сравнил дохлую лошадь и рынок нефти.
«Ковбойскую» поговорку вспомнил глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, рассуждая о «нефтяной игле», на которой сидит Россия. В интервью «Forbes Карантин» он заявил, что нельзя рассчитывать только на нефтегазовые доходы.
Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. Это не значит, что надо закрывать
Западно-Сибирскоенефтяное месторождение. Но чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба.
Он также отметил, что необходимо менять стратегию наполнения госбюджета и выбрать новый экономический ориентир, чтобы обезопасить страну от стратегических рисков. Чубайс подчеркнул, что сейчас нефть и газ — «хребет экономики», на доходы от продажи этих ресурсов приходится 20% ВВП России, 40% бюджета и 60% экспорта. Так было до настоящего момента, добавил он — теперь же
«Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете. Если не слезете, то в тупик заедете в долгую», — заявил он.
Ранее Анатолий Чубайс заявил, что российские экспортеры нефти могут встретиться с ростом пошлин на ввоз в страны Евросоюза товаров с высоким углеродным следом, что является еще одной «ловушкой». Для того, чтобы избежать этой опасности, надо начинать снижение углеродной емкости российской нефти и нефтепродуктов. В целом, по его словам, не только отечественный
Крылатое выражение «нефтяная игла» закрепилось в российской публицистике и политике примерно в начале 2000-х годов, когда цены на «черное золото» достигали показателей выше $100 за баррель и благосостояние страны обеспечивалось во многом за счет нефтегазовых доходов.
В 2016 году
В 2017 году бывшая тогда главой Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о положительных сдвигах в российской экономике, несмотря на то что она остается крайне зависимой от нефтяной отрасли. «Пока, к сожалению, мы на ней (нефтяной игле) сидим, хотя в отдельных отраслях есть положительные сдвиги. Эти отрасли стали диверсифицироваться в силу экономических санкций против России, как, например, сельское хозяйство», — сказала она.
Анатолий Чубайс — одна из самых из самых непопулярных в России персон. На него совершали покушения, по словам политика, ему было известно о трех заказах на убийство.
Нелюбовь к Чубайсу связана с его деятельностью на государственных постах в «лихих девяностых», и в частности — с приватизацией и рыночными реформами в 1991 — 1994 годах.
Неоднозначные результаты первых экономических реформ сделали Анатолия Чубайса одним из самых ярких политиков 1990-х годов, а крылатая фраза «Во всем виноват Чубайс» прочно вошла в повседневную лексику россиян. Чубайс говорил тогда, что на один ваучер можно будет купить два автомобиля «Волга». Эту фразу многие россияне до сих пор считают примером обмана со стороны властей.