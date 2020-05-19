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Международный фестиваль рекламы Red Apple открывает прием работ

Юбилейный 30-й фестиваль пройдет 18 ноября в рамках третьего дня Национального Рекламного Форума.

Red Apple — международный фестиваль рекламы, объединяющий опыт и знания — с одной стороны, и модные тенденции — с другой. На протяжении многих лет Red Apple вдохновляет, дает возможность заявить о себе, своих смелых идеях и ярких решениях. Тридцатый фестиваль будет традиционно включать в себя две составляющие — профессиональный конкурс и образовательную программу, которая будет построена на глобальных изменениях в мире коммуникаций и бизнеса.

Жюри юбилейного фестиваля будет представлено «легендами рекламы», в том числе — председателями жюри уходящего десятилетия. Все они — лидеры креативной индустрии, обладатели наград международных фестивалей и участники рейтинга WARC.

В этом году мы не просто проводим Red Apple, мы проводим юбилейный фестиваль, который адаптирован ко всем изменениям внешней среды. И мы постараемся не только удержать планку, но и поднять ее. Международный состав жюри станет еще более авторитетным, а программа превратится в эпицентр смелых идей, моды и экспертизы. Мы приложим все усилия, чтобы собрать в одном месте людей и проекты, которые способны создавать новый мир.
Валентин Смоляков
глава оргкомитета Red Apple, исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России

Red Apple сегментирует конкурс на 3 блока: Creative, Media, Marketing, каждый из которых с 2020 года входит в свой профильный индустриальный рейтинг Ассоциации коммуникационных агентств России. Помимо этого, фестиваль входит в рейтинг креативности и мастерства AdAsia (6 баллов) и рейтинг рынка рекламы Узбекистана (Брендинг, Production, Креатив — 8 баллов), а участие в медийном направлении Red Apple теперь приносит баллы в международном рейтинге медийных агентств RECMA.

Победители всех трех направлений конкурса будут объявлены 18 ноября.

Ключевые даты Red Apple 2020:
Прием заявок: 18 мая — 4 октября
Online-голосование: 12 октября- 1 ноября
Offline-голосование: 13−14 ноября
Образовательная программа и церемония награждения: 18 ноября

Организаторы: АКАР, ADPASS
Генеральный social media партнер: Instagram
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Стратегические партнеры: Яндекс, Mail.Ru Group

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