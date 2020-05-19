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17:26 (мск), источник: Forbes

Власти подготовили план восстановления экономики из трех этапов

Правительство подготовило трехэтапный план восстановления после кризиса. По нему полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований состоится только во второй половине 2021 года.

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Источник: Агентство «Москва»

Правительство планирует до конца 2021 года поэтапно восстановить экономику, доходы и занятость россиян, пострадавшие из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничительных мер. Проект общенационального плана, подготовленного чиновниками, был рассмотрен на совещании в правительстве, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

Он уточнил, что план предусматривает три стадии восстановления экономики.

Стадия адаптации

Цель первого этапа, который, согласно плану, продлится до конца третьего квартала 2020 года, — стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях и не допустить распространения рецессии на другие.

На этом этапе планируется прекратить падение экономики и реальных доходов населения относительно низшей точки второго квартала года.

Предполагается, что 70% регионов к концу этого этапа будут находиться на втором уровне снятия ограничительных мер, рекомендованном Роспотребнадзором.

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Стадия восстановления

Второй этап продлится по второй квартал 2021 года. Результатом этого этапа должен стать восстановительный рост экономики и выход на траекторию устойчивого роста. К концу этапа снижение уровня безработицы, месячные показатели ВВП и реальных денежных доходов должны достичь уровня не ниже 98% к 2019 году. Если на этом этапе будут сняты все ограничения, то показатели должны быть не ниже 100% уровня прошлого года.

На этом этапе санитарно-эпидемиологические требования будут применяться уже ограниченно. К концу этапа не более 20% регионов будут находиться на третьем уровне открытия экономики.

Стадия активного роста

Третий этап продлится до четвертого квартала 2021 года. Его цель — активный экономический рост и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых.
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На этом этапе должно произойти полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.

План предусматривает к концу 2021 года устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5% и устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

Представить общенациональный план выхода из кризиса правительство должно до 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным во вторник сообщил, что ведомство планирует внести в правительство общенациональный план восстановления экономики 25 мая. По его словам, работа над планом идет совместно с ЦБ под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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