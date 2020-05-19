Власти подготовили план восстановления экономики из трех этапов

Правительство планирует до конца 2021 года поэтапно восстановить экономику, доходы и занятость россиян, пострадавшие
Он уточнил, что план предусматривает три стадии восстановления экономики.
Цель первого этапа, который, согласно плану, продлится до конца третьего квартала 2020 года, — стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях и не допустить распространения рецессии на другие.
Предполагается, что 70% регионов к концу этого этапа будут находиться на втором уровне снятия ограничительных мер, рекомендованном Роспотребнадзором.
Второй этап продлится по второй квартал 2021 года. Результатом этого этапа должен стать восстановительный рост экономики и выход на траекторию устойчивого роста. К концу этапа снижение уровня безработицы, месячные показатели ВВП и реальных денежных доходов должны достичь уровня не ниже 98% к 2019 году. Если на этом этапе будут сняты все ограничения, то показатели должны быть не ниже 100% уровня прошлого года.
На этом этапе
На этом этапе должно произойти полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных
План предусматривает к концу 2021 года устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5% и устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.
Представить общенациональный план выхода из кризиса правительство должно до 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным во вторник сообщил, что ведомство планирует внести в правительство общенациональный план восстановления экономики 25 мая. По его словам, работа над планом идет совместно с ЦБ под руководством первого