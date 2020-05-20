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00:44 (мск), источник: РИА Новости

КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) наняли адвокатов на 72 миллиона рублей после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались их аппараты ИВЛ, и на фоне заявлений о попытках дискредитировать УПЗ, следует из данных портала госзакупок.

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Источник: РИА Новости

КРЭТ объявил закупку на «оказание услуг адвоката». По данным портала, закупка была проведена у единственного поставщика, но его название не раскрывается. Сведения о заключенном контракте появились в системе 19 мая, сам контракт был заключен накануне. Его текст не прилагается.

«Анализ и оценка рисков, связанных с производственной деятельностью КРЭТ в период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, обусловленной коронавирусной инфекцией COVID-19, а также консультирование в связи с указанными рисками», — описаны в документации задачи адвоката.

Услуги будут оказаны с 18 мая до 31 декабря. Заказчик отмечает, что максимальная сумма, которую он готов заплатить по контракту, составляет 12 миллионов рублей.

Аналогичную закупку — на «оказание услуг юридической помощи» — провел Уральский приборостроительный завод. Сумма контракта составляет 60 миллионов рублей. Из документации следует, что закупка завершена, но сведений о заключенном контракте в системе пока нет.

Росздравнадзор 13 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года на АО «Уральский приборостроительный завод». Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК начал проверку на уральском заводе.

Во вторник в пресс-службе КРЭТ подтвердили РИА Новости информацию о том, что сотрудников уральского завода пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии и дискредитировать его. В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается служба безопасности завода, там отметили, что в ближайшее время госкорпорация планирует направить обращение по данным фактам в правоохранительные органы.

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