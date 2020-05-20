КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах

КРЭТ объявил закупку на «оказание услуг адвоката». По данным портала, закупка была проведена у единственного поставщика, но его название не раскрывается. Сведения о заключенном контракте появились в системе 19 мая, сам контракт был заключен накануне. Его текст не прилагается.
«Анализ и оценка рисков, связанных с производственной деятельностью КРЭТ в период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, обусловленной коронавирусной инфекцией COVID-19, а также консультирование в связи с указанными рисками», — описаны в документации задачи адвоката.
Аналогичную закупку — на «оказание услуг юридической помощи» — провел Уральский приборостроительный завод. Сумма контракта составляет 60 миллионов рублей. Из документации следует, что закупка завершена, но сведений о заключенном контракте в системе пока нет.
Росздравнадзор 13 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года на АО «Уральский приборостроительный завод». Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и
Во вторник в