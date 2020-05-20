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10:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров

Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека.

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Источник: РИА "Новости"

Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Правила распределения субсидии разработал Минтранс. Учитывая, что правительство собирается выделить аэропортам 10,1 млрд руб. во втором квартале, субсидий хватит, если пассажиропоток упадет не более чем на 92%. Источники «Ъ» в целом довольны правилами и выделенными суммами, хотя даже с их учетом закончат период с убытком. Эксперты же полагают, что аэропортам потребуются субсидии и в третьем квартале.

Минтранс разработал и внес в правительство проект постановления об утверждении правил распределения субсидий аэропортам за потери из-за пандемии коронавируса. «Ъ» ознакомился с документом. Деньги будут распределены пропорционально падению пассажиропотока по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно правилам, за каждого не полетевшего пассажира правительство выделит 195,4 руб. Аналогичный метод уже использовался для распределения субсидий для авиакомпаний — им выплатят по 365 руб. на пассажира.

Таким образом, речь идет о десятках миллионов рублей в месяц для крупных региональных аэропортов и сотнях миллионов — для столичных.

Так, по информации «Ъ», аэропорт Симферополя, потерявший в апреле 89,5% пассажиропотока, или 254,2 тыс. человек, по формуле должен получить около 50 млн руб. Аэропорт Внуково, по данным «Ъ», должен получить в апреле около 320−330 млн руб.

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Пока что правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 10,1 млрд руб. Таким образом, учитывая ставку в 195,4 руб. на пассажира, денег хватит на компенсацию потери пассажиропотока аэропортов объемом 51,7 млн человек, или примерно 92% от уровня второго квартала 2019 года (56,2 млн пассажиров). Согласно методике, если денег не хватит, то есть падение пассажиропотока превысит 92%, сумма субсидий всем аэропортам будет пропорционально уменьшена. Решение по субсидиям в третьем квартале на данный момент не принято, хотя Минтранс не исключает такой возможности.

Источник «Ъ» в одном из крупных российских аэропортов говорит, что средства, которые может выделить правительство, — существенная поддержка для управляющих компаний. «Если мы получим эти деньги, то можно будет говорить, что это первый кризис, в который государство протянуло руку помощи участникам отрасли. Правда, период мы все равно закончим с убытком, потому что эти средства можно тратить не на все статьи расходов», — объяснил он.

В частности, субсидии нельзя тратить на обслуживание кредитов.

В первую очередь аэропорты должны будут направить не менее 60% средств (или меньшую их долю в случае полного покрытия) на заработные платы персоналу и страховые взносы. Оставшаяся сумма может быть потрачена на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств.

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Управляющие компании смогут претендовать на субсидии, только если обеспечат непрерывную работу аэропортов и сохранят не менее 90% персонала от штатной численности на 1 января 2020 года.

Заявки можно будет подать в течение 30 дней после того, как правила будут приняты.

В аэропортах официально не комментируют правила, ссылаясь на то, что на данный момент они не приняты и в них еще могут быть внесены поправки. Источники «Ъ» в отрасли говорят, что вариант, который Минтранс в итоге направил в аппарат правительства, — восьмой по счету. В Международной ассоциации аэропортов также не комментируют ситуацию.

Генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что 195,4 руб.— это значительно меньше, чем аэропорты получают при обслуживании реальных пассажиров. Но на указанные в правилах статьи расходов этих денег должно хватить. Эксперт считает, что во втором полугодии управляющие компании вновь обратятся в правительство за поддержкой. «Для российских аэропортов хорошим результатом в третьем квартале будет пассажиропоток на уровне 25% от прошлогоднего, а в четвертом квартале — на уровне 50%», — полагает он. В прошлом году в третьем квартале аэропорты РФ обслужили 70,8 млн пассажиров, в четвертом — 50,2 млн.

Герман Костринский

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