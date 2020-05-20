Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня

«Мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — заявила Догузова (цитата по ТАСС). По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и
Ростуризм также обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения требований к санаториям, сообщила Догузова.
«Я, конечно, не
До 1 июня действует данное премьером Михаилом Мишустиным поручение о временной приостановке размещения в санаториях и работы курортных объектов массового отдыха. Возобновить работу санаториев с этой даты уже планируют Краснодарский край и Ставрополье.