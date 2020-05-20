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08:51 (мск), источник: Forbes

Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде российских регионов с 1 июня. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-Ток» на «Первом канале».

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Источник: Reuters

«Мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — заявила Догузова (цитата по ТАСС). По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Правила в зависимости от региона могут отличаться, подчеркнула глава ведомства.

Ростуризм также обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения требований к санаториям, сообщила Догузова.

Он отметила, что один из обсуждаемых вопросов — нужно ли превращать в резервацию весь санаторий, если в нем будет выявлен случай заражения коронавирусом.

«Я, конечно, не врач-эпидемиолог, но мы ведь на опыте круизного судна, которое стояло у берегов Японии, увидели, что это совершенно не эффективный метод борьбы с коронавирусом — когда всех людей закрывают на обсерватор, и они все гарантированно могут заразиться коронавирусом», — пояснила глава Ростуризма, добавив, что ведомство просит Роспотребнадзор подойти к правилам работы санаториев «чуть более гибко».

До 1 июня действует данное премьером Михаилом Мишустиным поручение о временной приостановке размещения в санаториях и работы курортных объектов массового отдыха. Возобновить работу санаториев с этой даты уже планируют Краснодарский край и Ставрополье.

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